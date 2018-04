Program pentru perfecţionarea personalului medical din apărare şi ordine publică; Fifor: Investiţia în formare - o prioritate

Un număr de 30 de medici şi 1.270 de asistenţi medicali din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională vor participa la cursuri modulare, practice, de formare profesională, pentru a-şi optimiza nivelul de calificare, printr-un program finanţat şi din fonduri europene, care a fost lansat joi.

Investiţia în formare este o prioritate a Ministerului Apărării Naţionale, a declarat ministrul Mihai Fifor, cu prilejul lansării Programului naţional modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se va derula pe o perioadă de 30 de luni."Este extrem de important să investim în formare. În ceea ce mă priveşte, am afirmat-o în repetate rânduri că aceasta este o prioritate pentru Ministerul Apărării Naţionale. Investiţia în formare, în educaţia continuă nu doar în meseria dumneavoastră, ci pentru toate cadrele ministerului nostru. (....) Anul acesta, am plecat de la 30 şi ceva de locuri la admiterea în învăţământul superior medico-militar şi am ajuns la aproape 200 de locuri la admitere", a spus Fifor, potrivit agerpres.ro El a amintit că MApN a scos la concurs de curând peste 400 de funcţii destinate medicilor."Ne preocupă şi suntem foarte atenţi la modul în care putem să vă convingem să rămâneţi în sistem şi toate măsurile pe care Guvernul le ia în aceste momente sunt dedicate şi sunt destinate exact acestui lucru. (...) Sunteţi o echipă şi ne preocupă în egală măsură toată lumea care lucrează în sistemul acesta - de la infirmiere, de la asistentul medical la medicul, indiferent de specializarea pe care o are. Pentru noi, reprezentaţi un tot care trebuie să lucreze şi să trăiască în cele mai bune condiţii", a afirmat Fifor.Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a precizat, la rândul său, că, din cele 800 de milioane de euro bani europeni, care reprezintă fondul alocat şi destinat special pentru Sănătate, 307 milioane de euro sunt linii de finanţare care asigură formarea cadrelor medicale şi perfecţionarea."Nu ne oprim aici, până la sfârşitul lunii iunie, pe componenta de prevenţie avem de lansat pentru a fi depuse proiecte, programe de peste 200 milioane de euro, prin care un 1,5 milioane pacienţi vor beneficia şi vor fi generate peste 3.000 de servicii medicale", a spus Plumb.Prezentă la eveniment, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a spus că în ultimii ani MAI a reuşit să atragă fonduri externe nerambursabile consistente."Pentru noi, sănătatea angajaţilor noştri este foarte importantă, iar îmbunătăţirea pregătirii personalului medical este şi rămâne o prioritate. MAI este una dintre instituţiile care a reuşit în ultimii ani să atragă fonduri externe nerambursabile consistente pentru finanţarea unor proiecte importante pentru domeniul de activitate pe care îl servim. Anul trecut, spre exemplu, valoarea fondurilor nerambursabile a depăşit 175 milioane de euro", a susţinut Dan.