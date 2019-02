Programul de lucru al premierului Viorica Dăncilă, pentru joi, 7 februarie

Premierul Viorica Dăncilă efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, programul de joi, 7 februarie, anunţat de Biroul de presă al Guvernului, fiind următorul:

* Întrevedere cu Ronald Lauder, preşedintele Congresului Mondial al Evreilor (8,30)

* Participare la Conferinţa "Fight against anti-Semitism: a common approach to better protect Jewish communities in Europe - from policy to action" (10,00 - sediul Parlamentului European)

* Întrevedere cu David Harris, directorul executiv al Comitetului Evreiesc American (11,00 - sediul Parlamentului European)

* Întâmpinarea prim-ministrului Viorica Dăncilă de către Frans Timmermans, vicepreşedinte al Comisiei Europene (11,55 - sediul Comisiei Europene)

* Întrevedere cu Frans Timmermans, vicepreşedinte al Comisiei Europene (12,00 - sediul Comisiei Europene)

* Întrevedere cu Donald Tusk, preşedintele Consiliului European (14,00 - sediul Consiliului European)