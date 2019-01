Programul partidelor de fotbal care vor avea loc în etapa a XXIII-a a Ligii I, potrivit News.ro:

Vineri, 8 februarie

Ora 20.00 Astra Giurgiu - FC Viitorul

Sâmbătă, 9 februarie

Ora 20.00 Sepsi OSK Sf Gheorghe - Dinamo

Duminică, 10 februarie

Ora 12.00 Dunărea Călăraşi - Concordia Chiajna

Ora 18.30 CSM Politehnica Iaşi - Gaz Metan Mediaş

Ora 21.00 Universitatea Craiova - CFR Cluj

Luni, 11 februarie

Ora 17.00 FC Botoşani - FC Voluntari

Ora 20.00 FCSB – FC Hermannstadt

Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.

