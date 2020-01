Proiect minier controversat - Portugalia trece printr-o 'febră a litiului'

Satul Covas do Barroso, situat în apropiere de frontiera Portugaliei cu Spania, trece prin ceea ce media a numit o "febră a litiului" provocată de viziuni diferite cu privire la modul cum poate fi protejat mediul înconjurător, transmite Financiar Times potrivit Agerpres

Viaţa din acest sat, amplasat la o mică distanţă de unul dintre cele mai mari depozite de litiu din Europa Occidentală, a fost dată peste cap după ce Guvernul de la Lisabona a anunţat că vrea să facă din Portugalia un hub european pentru producţia de litiu, un component cheie pentru producţia de baterii destinate vehiculelor electrice.David Archer, directorul companiei britanice Savannah Resources, care vrea să dezvolte mina de litiu din apropierea satului Covas do Barroso, este încrezător că acest proiect va ajuta la reducerea emisiilor de dioxid de carbon în Europa şi de asemenea va aduce "avantaje sociale, economice şi demografice uriaşe" pentru zona săracă şi foarte puţin populată din apropiere.Cu toate acestea, mulţi localnici sunt hotărâţi să oprească acest proiect de teamă că mina va "desfigura" mediul înconjurător, va polua apa şi va întrerupe agricultura sustenabilă pe care se bazează economia locală."Deseori mineritul este o investiţie parazitară. Companiile iau mai mult decât dau", a declarat Catarina Scarrott, purtătorul de cuvânt al unui ONG care se opune proiectului minier.Mai multe astfel de ONG-uri care se opun companiilor miniere au apărut în nordul Portugaliei, o regiune unde depozitele de litiu au declanşat o adevărată "goană după aur". Mai mult companii au solicitat licenţe pentru a efectua lucrări de prospectare, iar o licitaţie internaţională pentru acordarea dreptului de exploatare ar urma să fie organizată în acest an. Guvernul de la Lisabona se aşteaptă ca primele cinci zone cele mai promiţătoare să atragă investiţii în valoare de 3,3 miliarde de euro."Obiectivul nostru este de a merge dincolo de mineritul de litiu şi a crea un întreg cluster industrial care va pune Portugalia într-o poziţie de frunte în acest domeniu", a afirmat secretarul de stat pentru Energie, Joăo Galamba.Însă, această goană după litiu a declanşat proteste, petiţii şi campanii în social media împotriva companiilor miniere, precum şi dezbateri aprinse în Parlament. Mulţi locuitori din zonă se tem că extracţia de litiu va afecta investiţiile făcute în ultimul deceniu în agricultura organică şi turismul sustenabil, care au ajutat la relansarea comunităţilor rurale din nordul Portugaliei."Mineritul în carieră deschisă pe o scară pe care Portugalia nu a mai cunoscut-o până acum va avea un impact uriaş asupra resurselor naturale şi ecosistemelor pe care locurile noastre de muncă, firmele şi produsele locale se bazează", a spus Catarina Vieira, care are o mică afacere în domeniul turismului sustenabil în apropiere de lanţul muntos Serra da Estrela.În schimb, David Archer, directorul companiei britanice Savannah Resources, are o opinie diferită."Ceea ce este o mică evoluţie în industria minieră ar putea avea un rol important în a ajuta Europa să îşi atingă obiectivele în materie de reducere a emisiilor de carbon", susţine el.Acesta a adăugat că mina ar putea revitaliza această comunitate mică amplasată într-una dintre cele mai sărace regiuni ale Europei Occidentale. Savannah Resources intenţionează să creeze 200 de locuri de muncă la viitoarea mină şi alte aproximativ 400 de locuri de muncă indirecte, iar David Archer susţine că proiectul va genera taxe şi redevenţe în valoare de 250 de milioane de euro pentru guvernul central şi municipalitatea locală.