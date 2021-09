Proiectul 'Anghel Saligny', pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Consiliul Legislativ a dat avizul (document)

Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" se află pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de vineri.

Şedinţa este programată să înceapă la ora 16,00.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanţă referitor la "Anghel Saligny" este singurul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul a primit aviz din partea Consiliul Legislativ. vezi aici (pdf)

Ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a declarat, vineri, că Programul de investiții locale „Anghel Saligny” va fi dezbătut în ședința Guvernului de vineri, cu aviz pozitiv cu observații din partea Ministerului. El precizează că Ministerul Transporturilor nu a avizat proiectul, dar se consideră că este aviz tacit.



Miniştrii USR PLUS nu vor participa la şedinţa de guvern, a anunţat, vineri, liderul deputaţilor formaţiunii, Ionuţ Moşteanu.



"Nu este nicio altă urgenţă pentru acest proiect. Da, dânsul (premierul Florin Cîţu - n.r.) vrea să includă în rectificarea bugetară ca să poată să le spună primarilor: gata, liber, trimiteţi proiecte că le aprob eu pe repede înainte până la congres. Nu este o urgenţă (...). Trebuie mai întâi să avem un program solid, cu cap şi coadă, şi după aia discutăm. Asta ar fi trebuit să fie o atitudine de lider adevărat, de lider de coaliţie, nu şantajul şi abuzul pe care l-a făcut zilele astea, faptul că pe Stelian Ion l-a demis pentru că nu i-a dat avizul", a afirmat Moşteanu.



El a adăugat programul "Anghel Saligny" este urgent doar pentru premierul Cîţu, pentru "că are nevoie să-şi cumpere voturile la congres".



De asemenea, premierul Florin Cîţu a afirmat că prezenţa la şedinţa de guvern demonstrează susţinere pentru dezvoltarea României.



"Şedinţa de guvern merge mai departe astăzi. (..) În momentul în care toţi am ieşit în stradă împotriva lui Liviu Dragnea, care şi-a dat jos propriul guvern, atunci când depui moţiune împotriva propriului guvern poate că o demisie de onoare...", a spus Florin Cîţu.