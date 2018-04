Proiectul lui Dacian Cioloș, făcut 'PRAF' la puțin timp după ce a fost lansat: 'Se aderă un partid politic pe Facebook? E greu de condus de la Bruxelles'

Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că a depus la tribunal actele pentru înfiinţarea partidului “Mişcarea România Împreună” (RO+), desprins din platforma civică România 100. "Nu e suficient doar să apară, ci să şi convingă. Vor să facă un partid politic. Au făcut-o cu o întârziere de doi ani de zile", a afirmat la Digi24 politologul Cristian Pîrvulescu.

"O mişcare inspirată foarte probabil de mişcarea lui Macron. O mişcare care încearcă să acopere centrul, dar pe de altă parte conturată în jurul echipei guvernamentale a lui Dacian Cioloş, nu toţi foşti miniştri, unii au plecat la PNL, unii la USR. Cei care sunt la USR par deschişi la o colaborare.

Va avea succes? E greu de spus, depinde de foarte multe variabile.

Nu e suficient doar să apară, ci să şi convingă. Vor să facă un partid politic. Au făcut-o cu o întârziere de doi ani de zile. Formaţiunea s-a numit în diverse feluri. Cioloş are foarte multe calităţi, e foarte bun tehnician, trebuie să înveţe să fie politician.

Cioloş construieşte un partid în jurul domniei sale, nu în jurul unei idei. Poate să fie un dezavantaj, sau nu. Dacian Cioloş nu a dovedit că are carismă, aşa cum are Macron. România nu e Franţa, nu are acea zonă de centru substanţială.

Anunţându-şi susţinerea pentru Iohannis, Cioloş nu a vrut să creeze ambiguităţi, dar pe de altă parte există un risc. O formaţiune politică va avea de trecut experienţe electorale, cele mai importante sunt cele prezidenţiale.

PNL va fi constrâns să intre într-o relaţie ceva mai dură cu partidul lui Cioloş. USR l-a aşteptat de la început pe Cioloş care nu s-a hotărât să facă pasul.

Se vorbeşte de un număr foarte mare de aderenţi în câteva zile. 16.000, pe Facebook. Se aderă pe Facebook? Un partid politic nu e unul virtual. Asta va fi momentul cel mai complicat. E greu de condus un partid în România de la Bruxelles”, a declarat Cristian Pîrvulescu.