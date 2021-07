Promisiunea directorului ABA Crişuri: 'Nu dorim să ajungem să exportăm pe calea apelor deşeuri în Ungaria. Deja pregătim un protocol să ne înţelegem'

Directorul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Crişuri, Pásztor Sándor, a declarat luni că, în Comisia hidrotehnică mixtă româno-ungară, partea română s-a angajat şi a identificat o serie de puncte de colectare a deşeurilor plutitoare, pentru a evita "exportul" acestora pe calea apelor în ţara vecină, arată Agerpres.

"Este o premieră în Comisia hidrotehnică mixtă a celor două ţări. Ne-am angajat din toamnă că prezentăm aceste secţiuni părţii din aval, nu de altceva, dar să nu ajungem să 'exportăm' pe calea apelor aceste deşeuri în ţara vecină. Nu în ultimul rând, atenţionăm peste tot autorităţile locale şi deja pregătim un protocol să ne înţelegem local asupra depozitării lor, nu ar fi bine ca Ministerul Mediului şi Apelor să plătească pentru a le depozita" a declarat Pásztor Sándor într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Potrivit directorului ABA Crişuri, anul acesta se pregătesc studiile de fezabilitate, iar anul viitor, se va intra în proiecte tehnice şi execuţie.

"Lunile trecute, am avut evenimente cu inundaţiile şi probleme în principiu pe Someş, cu acele materiale plutitoare. Am avut o cantitate imensă de materiale plutitoare care au ajuns în Ungaria şi au fost discuţii care au ajuns până la nivel de preşedinte, de miniştri de externe, la ministrul agriculturii şi cel al mediului. Împreună cu colegii din mai multe administraţii bazinale - discutăm despre râurile Crasna, Tur, Someş, Crişul repede, Barcău, Crişul negru, Crişul alb - am identificat deja 18 secţiuni, cu GPS, cu secţiuni transversale, monitorizate, pentru a crea puncte de colectare", a mai spus Pásztor Sándor.