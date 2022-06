Promisiunile au rămas în campania electorală: Căutarea lui Plahotniuc stagnează

În campania electorală din cadrul alegerilor parlamentare anticipate au fost enumerate multe promisiuni, însă de atunci lucrurile se mișcă cu o viteză foarte modestă.

Întrebat în cadrul emisiunii ”Freedom” despre situația cu dosarul și căutarea lui Plahotniuc, Igor Grosu nu prea a știut ce să răspundă, transmite Știri.md.

”Eu detalii nu cunosc și cu datul în căutare internațională trebuie să întrebăm cu toții. Procuratura să ne spună la ce etapă este, dacă sunt făcute toate procedurile.

Noi trebuie să facem presiune publică pe sistemul de procurori și judecători. Noi suntem în drept să cerem finalitate pe aceste dosare penale.

Noi am promis în campanie electorală justiție și reforme. Am promis să-l aducem pe Plahotniuc în fața justiției și nu ne-am lepădat de această promisiune. A trecut un an de când suntem la guvernare și asta nu este o scuză. O să continuăm mai departe, vedeți cu cât greu am ales un procuror anticorupție.

Noi vom face tot posibilul ca toți vinovații să răspundă. Interesul nostru sunt banii furați de la noi”, a declarat Igor Grosu.