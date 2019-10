Proprietarul lanţului La Mama vrea să mai deschidă încă două restaurante anul. `Străinii sunt înnebuniţi după ciorbe, sarmale și papanași`

Lanţul de restaurante La Mama are în plan să se extindă anul viitor cu încă două noi locaţii, a declarat pentru News.ro Cătălin Mahu, proprietarul lanţului de restaurante, care afirmă că străinii sunt înnebuniţi după ciorbe, sarmale şi papanaşi.

"Mi-aş dori ca în 2020 să mai deschidem încă măcar două noi restaurante, în principiu în Bucureşti. Eu sunt adeptul restaurantului de stradă. Avem un restaurant şi într-o galerie comercială şi totodată am închis în trecut unul aflat într-un mall. Singura problemă o reprezintă forţa de muncă. Atâta timp cât poţi să construieşti restaurante mai repede decât poţi să angajezi echipe pentru acele restaurante, frâna este la angajare. Adevărul este că astăzi nu se mai găsesc spaţii bune pentru deschis restaurante", a declarat pentru News.ro Cătălin Mahu, proprietarul lanţului de restaurante La Mama.

Acesta afirmă că restaurantul este, în primul rând, un loc de socializare, nu neapărat de hrănire.

"Părerea mea este că piaţa stagnează, chiar dacă ea pare că se dezvoltă. Toată lumea vede restaurantele noi care se deschid, dar nu ia în calcul locaţiile care se închid. Iată un exemplu simplu: aici unde am deschis noi acum se afla un restaurant care s-a închis; un alt amic a deschis un restaurant cu utilaje second hand pe care le-a luat de la un alt restaurant care se închisese. De aceea eu sunt tentat să cred că piaţa stagnează în domeniul restaurantelor, chiar dacă ea pare că e pe creştere", a menţionat Mahu.

El subliniază că 80% din ce se mănâncă în România este mâncare tradiţională.

"Chiar dacă există bucătărie italienească, orientală, asiatică, 80% din ce se mănâncă este mâncare românească. E normal să ne mândrim cu gastronomia locală. Străinii se bucură şi ei de mâncarea din România, o savurează şi o laudă. Atât românii, cât şi străinii sunt înnebuniţi după ciorbe, sarmalele sunt iarăşi un produs pe care îl vindem bine constant de 20 de ani. Ca desert, papanaşii sunt cel mai vândut produs, străinii sunt înnnebuniţi după papanaşi", a subliniat el.

Lanţul a deschis pe 3 octombrie cel de-al şaptelea local, în incinta Muzeului Ţăranului Român, la douăzeci de ani de la debutul afacerii. Toate cele şapte se află în Capitală.

Până în prezent, compania a fost nevoită să închidă câteva restaurante din cauză că fie nu găsea personal, fie că se încheiase contractul de închiriere.

"Pe celelalte le-am închis din motive independente de voinţa noastră, două pe litoral, le-am închis acum doi ani din lipsă de personal, nu reuşeam să găsim personal şi am ales să le închidem, iar două am închis în Bucureşti în 2016 , deoarece s-au încheiat contractele de închiriere şi nu am putut merge mai departe. Restaurantele erau profitabile", a spus Mahu.

Compania are în prezent circa 250 de angajaţi, din care peste 30 în noul restaurant inaugurat.

”Inspiraţi de spiritul locului, ne-am propus să devenim locaţia celor care iubesc tradiţia şi valorile româneşti. Aici vor avea parte de concerte de jazz, etno-jazz, blues, tarafuri româneşti, fanfare mari, dar şi lansări de carte, dezbateri, expoziţii de artă fotografică sau vizionări de filme, a spus Cătălin Mahu.

Investiţia s-a ridicat la 150.000 euro, spaţiul fiind închiriat de la Muzeul Ţăranului Român în urma unei licitaţii, afirmă proprietarul lanţului de restaurante La Mama.

”În momentul în care am preluat spaţiul de la Muzeul Ţăranului Român, am gândit amenajarea împreună cu nişte arhitecţi, adaptându-ne la specificul acestui loc. Am imaginat o călătorie începând din lumea ţăranului român, pornind de la coşurile de răchită pe post de abajururi, trecând prin casa părinţilor noştri, cu ajutorul farfuriilor smălţuite - mie mama încă îmi dă să mănânc într-una similară atunci când o vizitez - şi ajungând până în timpurile moderne, graţie mobilierului şi finisajelor” a spus Cătălin Mahu.

În cei peste 20 de ani de la lansare, mai bine de 15 milioane de clienţi au trecut pragul restaurantelor La Mama, compania raportând o cifră de afaceri de 4,4 milioane de euro în 2018.