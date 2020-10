PROTEST în fața biroului electoral de la Sectorul 1 - Oana Lovin a IZBUCNIT: Am asistat la o fraudă

E protest, din nou, în fața biroulul electoral al Sectorului 1, acolo unde Oana Lovin și alți protestatari susțin că USR a fraudat alegerile locale de la primărie.

Jandarmeria București s-a SUCIT: S-a INTRAT în sala de depozitare a voturilor de la Sectorul 1, dar NU era treaba jandarmilor să păzească

"Am asistat la o fraudă. Am ieșit de la restaurant și am dat nas în nas cu niște membri au USR care aveau ghiozdanele ticsite. Jandarmeria și Poliția au venit, dar nu i-au legitimat. A mai venit o doamnă care a spus că e de la USR și a venit să ajute. Ca și cum era normal să vină în toiul nopții. Am verificat, erau aceleași mașini ale membrilor USR. Mai multe intrări nu erau păzite la intrarea în biroul electoral al Sectorului 1. Noi cerem repetarea votului. Am găsit saci negri la ei în mașini și le-am cerut să ne arate cu ce sunt. Au refuzat și au fugit de acolo, fiind în pericol să ne lovească cu mașinile", a declarat Oana Lovin.