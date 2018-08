Protest la Bistrița-Năsăud, după ce a fost deschisă o stație de mixturi asfaltice în mijlocul orașului

Peste 100 de localnici din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, au protestat, joi, încercând să blocheze activitatea unei firme care instalat o stație de mixturi asfaltice în oraș, la câțiva zeci de metri de locuințele oamenilor. Proprietarul unei păstrăvării spune că i-au murit toți peștii, scrie Mediafax.

Peste 100 de localnici din Năsăud au protestat împotriva unei companii din Bistrița-Năsăud care și-a instalat, la doar câțiva zeci de metri de locuințele lor, o stație de mixturi asfaltice, dar și împotriva autorităților care au dat avizele de funcționare.

Oamenii spun că de mai bine de două săptămâni, de când firma și a început activitatea, zgomotul este infernal, mirosul insuportabil și că întreaga zonă este acoperită de un praf negru.

“Nu mai rezistăm! Am decis să ieșim în stradă să protestăm împotriva firmei și a celor care au dat autorizație să funcționeze la doar 80 de metri de prima locuință. Legea spune că o astfel de stație ar trebui construită la minimum 500 de metri de locuințe, ori aceasta este construită chiar în oraș, distanța până la prima casă nefiind nici de 80 de metri. Au venit autoritățile, au făcut măsurători, înainte ca stația să funcționeze și au spus că totul este în regulă, că nu este un pericol pentru sănătatea localnicilor. Toate studiile au fost făcute însă în momentul în care stația încă nu funcționa. Am depus sesizări peste tot, după ce stația început să funcționeze, pentru că este plin de praf, mirosul e insuportabil și zgomotul de asemenea. Cum nu avem niciun fel de rezultat, nu am mai avut de ales și am decis să ieșim în stradă” a declarat unul dintre protestatari, Silviu Fetti.

Potrivit acestuia, din momentul în care pornește stația, la 5.30, oamenii nu se mai pot odihni, iar gemurile trebuie ținute închise, din cauza mirosului.

„În fiecare dimineață la ora 5.30 pornesc stația de betoane. Este un zgomot infernal. Nu ne mai putem odihni. Pe lângă zgomotul făcut de utilaje îi mai auzim și pe muncitori cum țipă în difuzoare. De două săptămâni nu mai putem deschide geamurile pentru că mirosul este infernal. Vă puteți imagina cum este să dormi pe căldurile astea cu geamul închis și să nu poți să aerisești deloc?!”, a mai spus protestatarul.

Cei care locuiesc în apropierea stației de betoane se tem că praful negruk care se așterne peste tot, le va afecta sănătatea lor și a copiilor lor.

“Nu putem lăsa nimic afară, uitați-vă cum arată mașinile... Au praf de un deget pe ele în mai puțin de o zi de când am parcat-o în curtea casei. Este revoltător! Cum să ne lăsm copiii să se mai joace în curte?! Suntem nemulțumiți și de deciziile primăriei care a autorizat stația în mijlocul orașului, când legea spune că nu se construiesc astfel de stații mai aproape de 500 de metri de locuințele oamenilor. Suntem aici câteva zeci de case și am ajuns la limita răbdării”, a spus un alt protestatar.

Proprietarul unei păstrăvării, situată foarte aproape de stația de mixturi asfaltice se plânge că de când funcționează aceasta i-au murit toți peștii din bazine.

"Nu am știut ce se întâmplă, au început să moară peștii rând pe rând şi am renunțat apoi la toți deși îi cresc de peste cinci ani de zile. Abia după ce am intrat într-una din zile în piscină, am constatat că există o foarte mare problemă. Am ieșit din piscină și eram plin de blânde, niște bube mari, din cauza depunerilor care s-au făcut din cauza prafului care s-a depus în piscină și atunci mi-am dat seama că păstrăvii, care sunt foarte sensibili, au murit din această cauză. Voi face o serie de analize și apoi voi vedea dacă voi reuși să acționez firma în judecată pentru poluare", a declarat Petru Huşanu.

Autoritățile locale susțin că au fost nevoite să emită autorizația de construire a stației de mixturi asfaltice după ce compania a reușit să obțină din partea Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud și a Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud avizele necesare funcționării.

"Din păcate, nu am avut de ales. Noi, prin certificatul de urbanism, am solicitat o serie de avize de la Direcția de Sănătate Publică și de la mediu. Ei le-au obținut și am fost obligați să emitem autorizația de construcție, nu autorizația de funcționare, care a fost dată de autoritățile de mediu. A durat o lună de zile până am emis autorizația de construcție pentru că nici nouă nu ni s-a părut normal să se deschidă o astfel de stație în oraș, dar am fost amenințați de firma că vom fi dați în judecată și mi se vor cere despăgubiri foarte mari dacă nu emite autorizația de construcție. Suntem de partea oamenilor, au dreptate, nu este normal să suporte zgomotul și poluarea de aceea i-am încurajat să facă sesizări către Direcția de Sănătate Publică și către instituțiile de mediu pentru a vedea cum se poate rezolva problema", a declarat primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea.