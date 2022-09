Protest la Festivalul de la Veneția: Un scaun gol pentru regizorul Jafar Panahi, aflat în închisoare în Iran

Un scaun a rămas gol în locul unde ar fi trebuit să stea regizorul iranian Jafar Panahi, vineri la Festivalul de Film de la Veneţia, cu prilejul proiecţiei peliculei ''No Bears'', cel mai recent film al cineastului aflat în închisoare în ţara natală, informează Reuters,potrivit Agerpres.

Panahi a fost arestat la Tehran în iulie şi execută o pedeapsă de şase ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de promovarea ''propagandei împotriva Republicii Islamice''.A fost unul dintre cei trei cineaşti arestaţi în Tehran în mai puţin de o săptămână în contextul unor noi măsuri de represiune împotriva disidenţilor în Iran.Panahi, care a realizat o serie de filme premiate, printre care ''The Circle'', ''The White Balloon'' şi ''Taxi'', a trimis o scrisoare din închisoare pe care directorul festivalului, Alberto Barbara, a citit-o în cadrul unui panel dedicat cineaştilor în pericol.''Operele pe care le creăm nu sunt la comandă, aşa că unele dintre guvernele noastre ne văd ca pe nişte criminali'', se spune în scrisoare, cosemnată şi de un alt regizor iranian întemniţat, Mohamad Rasoulof.''Unora (dintre regizori) li s-a interzis să mai facă filme, alţii au fost forţaţi să ia calea exilului sau reduşi la izolare. Şi cu toate acestea, speranţa de a crea din nou este motivul existenţei'', au scris ei.În cadrul Festivalului de la Veneţia sunt proiectate patru filme iraniene, dintre care două prezentate în principala competiţie - ''No Bears'' şi ''Beyond the Wall'', în regia lui Vahid Jalilvand.''No Bears'', film în care Panahi nu este doar regizor, ci şi scenarist, producător şi actor, spune două poveşti de dragoste văzute prin ochii unui regizor şi a echipei sale de filmare, în care cuplurile sunt învinse de mecanica puterii şi de forţa tradiţiei.Panahi a făcut filmul pe vremea când era liber să călătorească în Iran, dar nu i se permitea să meargă în străinătate. Asemenea întâmplărilor din viaţa reală, regizorul din film, interpretat chiar de Panahi, trebuie să supervizeze filmarea peliculei sale în Turcia prin intermediul unei comunicări video.''Toată lumea a fost puţin stresată şi a dorit să facă exact aşa cum a dorit domnul Panahi... este atât de perfecţionist'', a spus actriţa de origine iraniană Mina Kavani, care trăieşte în exil la Paris, în cadrul unei conferinţe de presă.''Am făcut o alegere şi trăiesc în Franţa de 12 ani. Dar nu doar am stat aici 12 ani, am luptat'', a spus ea, stând lângă scaunul gol rezervat lui Panahi.Regizorul peliculei ''Beyond the Wall'', Jalilvand, trăieşte şi munceşte în continuare în Iran. El a spus că în ţara sa este nevoie de dialog cu liderii şi cu forţele de securitate pentru a încerca depăşirea decalajului profund din societate.''Nu există doar alb sau negru. Totul este yin şi yang. Dacă putem crea acest sens de fraternitate, dialogul va deveni mult mai uşor, va fi mai puţină violenţă'', a spus el vorbind cu ajutorul unui interpret.