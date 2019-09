Protest la Parlament - Pădurarii solicită dotarea cu armament de serviciu

Peste 100 de pădurari pichetează, marți, sediul Parlamentului, în semn de omagiu pentru cinci silvicultori care au fost uciși în ultimii ani de către hoții de lemne. Silvicultorii solicită schimbarea legilor pentru întărirea autorității pădurarilor și cer armament de serviciu, potrivit Mediafax.

Principala revendicare a silvicultorilor, care protestează, marți, în fața Parlamentului, este schimbarea legii, astfel încât să se modifice statutul pădurarilor.

Citește și: Copilul de șase ani, internat la Brăila, nu are meningită

„Se solicită Parlamentului și Guvernului României să elaboreze legi pentru întărirea autorității personalului silvic, având în vedere creșterea presiunii asupra pădurii și intensificarea cazurilor de agresiune de o violență fără precedent asupra personalului silvic (…) Se solicită Camerei Deputaților modificarea în regim de urgență a Statutului Personalului Silvic și a cadrului legislativ existent pentru a asigura o protecție reală a personalului silvic. Prin modificarea Statutului Personalului Silvic trebuie obligatoriu redată demnitatea profesiei de silvicultor, întărită autoritatea silvicultorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asigurată dotarea cu armament de serviciu și mijloace tehnice de apărare, cu mijloace de transport și comunicații adecvate”, spun reprezentanții Federației Silva.

Silvicultorii mai solicită Parlamentului înființarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri și luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri.

La protest a fost prezent și Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Romsilva, care le-a transmis pădurarilor că va merge în audiență la Poliția Română, pentru a discuta despre dotarea cu arme.

„Incidentul de la Iași este expresia unei prime emoții. Omul acela, singur în pădure i-a surprins (pe hoții de lemne – n.r.), oamenii aceia, la emoție au reacționat foarte prost, au ales cea mai proastă variantă. (…) Plecați uneori în echipă, sunați-vă colegul, pentru că sunteți singuri acolo și nu vă poate apăra decât Dumnezeu. Astăzi (marți, n.r.) am cerut audiență la Poliția Română, pentru a clarifica chestiunea cu armele, voi căuta ce mecanism să punem în funcțiune, pentru că da, noi am avut arme de vânătoare, legile s-au schimbat, și noi am rămas așa”, a precizat Mihăilescu.