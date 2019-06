Protest MASIV în Hong Kong față de legea extrădării în China - Decizia de ultimă oră luată de Parlament / FOTO

Parlamentul local din Hong Kong a decis miercuri să amâne a doua lectură a unui controversat proiect de lege care ar permite extrădarea suspecţilor către China continentală, după ce în semn de protest faţă de noul act normativ zeci de mii de manifestanţi au paralizat traficul rutier, o tactică utilizată şi în timpul mişcării Occupy din 2014, transmit AFP şi dpa, conform agerpres.ro.

Conducerea forului legislativ din Hong Kong a anunţat că şedinţa prevăzută iniţial să înceapă la ora locală 11:00 (03:00 GMT) va avea loc la o dată ulterioară, fără a oferi însă alte detalii.

Mii de protestatari au blocat încă de la primele ore ale dimineţii principalele două bulevarde din Hong Kong şi s-au strâns într-un parc din faţa sediului guvernului local. În cursul zilei este de aşteptat o nouă manifestaţie de amploare, după ce duminică au ieşit pe străzi peste 1 milion de persoane care au cerut executivului hong-konghez să renunţe la proiectul de lege, aceasta fiind cea mai importantă demonstraţie din Hong Kong după retrocedarea fostei colonii britanice către China, în 1997.



Şefa executivului local, Carrie Lam, care a respins cererile protestatarilor, a lansat un apel la evitarea ''actelor radicale'' din partea manifestanţilor.



Textul noii legi a atras critici din partea ţărilor occidentale, care pun sub semnul întrebării justiţia chineză, una opacă şi profund politizată, şi cred că această reformă va afecta negativ imaginea internaţională şi atractivitatea teritoriului semiautonom.



Fosta colonie britanică este de zeci de ani teatrul unei puternice agitaţii politice, ca urmare a îngrijorării generate de amestecul tot mai mare al Beijingului în afacerile sale interne şi de sentimentul că acordul de retrocedare şi principiul ''O ţară, două sisteme'' nu mai sunt respectate de partea continentală a Chinei.

