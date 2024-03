Protest masiv la Ierusalim faţă de guvernul Netanyahu

Grupuri de protestatari, inclusiv unele care au condus demonstraţiile în masă care au zguduit Israelul în 2023, au organizat mitingul în faţa parlamentului, Knesset, cerând organizarea de noi alegeri pentru a înlocui guvernul.

Protestatarii doresc, de asemenea, o împărţire mai echitabilă a poverii serviciului militar obligatoriu pentru majoritatea israelienilor. Aproximativ 600 de soldaţi au fost ucişi până în prezent începând de la atacul Hamas din 7 octombrie şi de la războiul care a urmat în Gaza, cel mai mare număr de victime din ultimii ani în rândul armatei.

Postul israelian N12 News a precizat că aceasta pare să fie cel mai mare protest de la începutul războiului. Site-urile de ştiri Haaretz şi Ynet au transmis că manifestaţia a atras zeci de mii de oameni.

A massive protest in front of the Knesset HQ in Jerusalem demanding elections and Netanyahu’s resignation. pic.twitter.com/NmEUuiRrq6