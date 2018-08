Protestatarii bătuți de jandarmi, val de mărturisiri ȘOCANTE la Parchetul Militar

Unul dintre protestatarii care au venit joi, la Parchetul Militar, pentru a depune o plângere împotriva forțelor de ordine, a spus că a fost bătut și încătușat pentru că „și-a exprimat ofurile”, în vreme ce grupurile violente nu au fost izolate de cei pașnici. Un jandarm chiar i-a spus că e țăran, scrie Mediafax.

„În jurul orei 22:20 am fost prins de jandarmi și bătut cu foarte mare violență apoi am fost transportat pe iarbă, întins pe burtă, legat cu cătușe de plastic, apoi bătut din nou, și apoi transportat către Secția 3. Mi s-au reproșat acte de violență, injurii. Eu mi-am spus mai mult ofurile și dezamăgirile, dar agresiv sau fizic, nu. Există posibilitatea să fi spus și injurii, ținand cont de atmosferă, dar nu agresiv. Eram în prima linie. Nu am aruncat cu sticle. (...) Am probe video când sunt prins de 4-5 jandarmi și vine un jandarm din coloana din dispozitiv, mă lovește cu genunchiul în zona rinichiului. Eu le-am spus și în dubă că accept faptul că am luat amendă, nu o contest, era 500 de lei probabil am adresat injurii. Dar de ce am fost lovit?”, a spus Denis Stelian, care a venit din Londra pentru a participa la protest.

De asemenea, acesta a mai spus că grupurile violente puteau fi izolate de protestatarii pașnici, însă jandarmii nu au făcut acest lucru.

„Exista posibilitatea să fie extrași din grup (cei violenți, n.r.), dar nu s a întâmplat. Ne-au gazat pe noi. Îmi spuneam ofurile în față jandarmilor și le-am spus: „Vrem o țară ca afară”. Apoi mi-a spus un tânăr jandarm: «E frumos la oraș, țărane»? Și i-am spus eu locuiesc la Londra de 3 ani și nu a mai spus nimic. M-am întors special pentru protest. Am luat gaze până am leșinat”, a declarat acesta, la Parchetul Militar.

O altă protestatară a subliniat că protestul din 10 august a fost, pentru ea, o a doua Mineriadă.

„Eu eram la intrarea în Kiseleff în jurul orelor 23:00, când a fost un atac furibund cu gaze. Mi-au fost afectate căile respiratorii. Am fost la spital, sunt sub tratament și am fost și la INML pentru certificatul medical. Medicii mi-au spus că mi-au fost afectate căile respiratorii, iar dacă situația persistă, să fac un control pulmonar. (...) Pentru mine, ceea ce am trăit vineri seară, a fost a două Mineriadă, iar intervenția Jandarmeriei a fost brutală. Am fost și la Revoluție”, a spus Oana Vasilache.