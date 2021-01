Proteste de amploare la Madrid: oamenii au ieșit în stradă împotriva restricțiilor Covid-19/ VIDEO

Mii de persoane au manifestat sâmbătă în centrul Madridului împotriva măsurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denunţând "înşelăciunea" pe care o reprezintă acest virus despre care unii protestatari afirmă că 'nu există', informează AFP.

Scandând 'Libertate!' într-o atmosferă ostilă presei, mii de persoane au mărşăluit de la gara Atocha la Piaţa Colon, informează Agerpres.



Mulţi protestatari nu purtau măşti, în pofida obligaţiei legale de a le purta în permanenţă în spaţiile publice şi în mijlocul celui de-al treilea val al pandemiei care a ucis peste 400 de persoane pe zi în această săptămână.



'Oamenii trebuie să deschidă ochii, să se teamă mai puţin şi să îşi dea seama că este doar o gripă mai agresivă, că trebuie să aştepţi să treacă şi atât', a declarat pentru AFP Milagros Solana, o pensionară în vârstă de 71 de ani.

An indication of how big the anti-#lockdown protest is in #Madrid, #Spain right now. https://t.co/97M7n0tH38