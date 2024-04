VIDEO - Proteste în Armenia: populaţia armeană e nemulțumită de transferul teritoriilor din nord-estul țării către Azerbaidjan

Localnicii au blocat drumurile locale din regiunea Tavuş, drumul care face legătura cu Georgia, precum și Autostrada Erevan-Sevan.

Pe data de 19 aprilie, autorităţile din Erevan și de la Baku au convenit de comun acord asupra delimitării graniței de stat în apropierea a patru sate din nord-estul Armeniei.

The road to and from Sevan is blocked by protesters who have joined the Tavush citizens in opposition to Pashinyan's decision to surrender lands. pic.twitter.com/A8CDPwLGNg