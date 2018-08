Protestele din penitenciar, AMENINȚARE pentru Tudorel Toader? Ministrului i se cere demisia și i se aduc acuzații grave

Protest amplu la Penitenciarul Botoșani, din cauza condițiilor de muncă.

"Programul de lucru nu este afectat. Personalul s-a prezentat la serviciu conform planificărilor aprobate, misiunile se execută conform planificărilor. Nu sunt afectate activităţile zilnice, nici cu personalul unităţii, nici cu deţinuţii pe care îi avem custodiaţi la penitenciar", a afirmat Ionel Dimitrovici, conform Agerpres.

Greva japoneză survine unor alte acţiuni de protest declanşate de la 1 august de sindicaliştii din penitenciar, cum ar fi refuzul de efectuare a orelor suplimentare.

Ionel Dimitrovici a adăugat că la Penitenciarul Botoşani sunt peste 6.000 de ore suplimentare efectuate şi neplătite.

Reprezentanţii sindicatului susţin că acţiunile de protest se vor extinde cu pichetarea penitenciarului, iar în luna octombrie vor avea loc mitinguri şi marşuri de protest alături de celelalte sindicate afiliate FSANP, care ar putea culmina cu o grevă generală.

De asemenea, în luna octombrie, ca ultimă formă de protest, angajaţii din Penitenciarul Botoşani vor refuza să intre în serviciu, în cazul în care nu este asigurat personalul necesar pentru desfăşurarea misiunilor în condiţii de siguranţă.

Sindicaliştii din Penitenciar cer condiţii de lucru mai bune, plata orelor suplimentare restante, stoparea împuternicirilor ilegale la conducerea unităţilor de detenţie, eliminarea discriminărilor salariale, aprobarea Statutului poliţistului de penitenciare, încetarea abuzului asupra pensionărilor, dar şi plata integrală a orelor suplimentare curente.

Peste 200 de angajaţi Penitenciarului Gherla şi ai Secţiei Exterioare Cluj-Napoca a închisorii au intrat, vineri, în grevă japoneză. Oamenii poartă banderole albe pe braţ, în semn de protest faţă de situaţia din sistem, şi cer demiterea ministrului Justiţiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Liderul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor din Penitenciarul Gherla, Ovidiu Bota, a declarat, vineri, presei, că angajaţii cer plata orelor suplimentare şi stoparea împuternicirilor ilegale.

„Angajaţii Penitenciarului Gherla şi ai Secţiei Exterioare Cluj-Napoca a penitenciarului au declanşat greva japoneză şi poartă, vineri, banderole albe pe braţe în semn de protest faţă de situaţia din sistem şi cer îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Ministrul Justiţiei, Tudor Toader, a promis îmbunătăţirea acestor condiţii de muncă, dar bugetul pentru investiţii a fost înjumătăţit. Cerem plata orelor suplimentare restante, stoparea împuternicirilor ilegale, eliminarea discriminărilor salariale. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor cere şi demiterea ministrului Tudorel Toader pentru situaţia în care a ajuns sistemul penitenciar”, a spus Bota.

Potrivit acestuia, în cazul în care revendicările nu vor fi satisfăcute, angajaţii din penitenciare vor continua acţiunile de protest, care pot culmina cu refuzul de a intra în serviciu în penitenciarele în care nu este asigurat personalul necesar.

„La Penitenciarul Gherla avem deficit de personal. Deşi s-au promis angajări, ministrul Justiţiei nu s-a ţinut de cuvânt. Noi avem 480 de cadre angajate şi necesarul ar fi de 620 pentru ca activităţile să decurgă normal. Sunt situaţii în care colegii mei rămân singuri într-un post în care se cer doi angajaţi”, a precizat Bota.

La Penitenciarul Gherla protestează, vineri, peste 200 de angajaţi.

Circa 270 de angajați au Penitecniarului de Maximă Siguranță Iași au intrat, vineri, în grevă japoneză, purtând banderole albe pe braț și, totodată, au demarat campania „Fără penali în posturile de pază”, deoarece s-a ajuns ca deținuții să păzească alți deținuți, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Cei 270 de angajați ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași sunt membri ai Sindicatului „Iuris”, ei intrând, de vineri, în grevă japoneză, deoarece, spun ei, nu li s-au plătit orele suplimentare din urmă, este lipsă de personal, iar în unele schimburi de ture au loc între agenţi şi deţinuţi, care îi păzesc pe ceilalţi deţinuţi.

„Prin lege, noi nu avem voie să facem grevă generală, astfel că am adoptat un calendar cu diferite forme de protest. Toţi membrii sindicatului protestează astăzi cu o banderolă albă la mână. Nu ştiu care va fi efectul pe termen scurt, dar, pe termen lung, nu dorim să ni se reproşeze că nu am anunţat, că nu am notificat instituţiile abilitate cu privire la problemele pe care le întâmpinăm zilnic", a declarat vineri, corespondentului MEDIAFAX, Dorin Şcarlii, liderul Sindicatului „Iuris”.

Acesta a mai precizat că a depus la Ministerul Justiţiei sesizări împotriva ordinelor şi dispoziţiilor pe care le consideră ilegale, în ceea ce privește plata orelor suplimentare şi a împuternicirilor.

Sindicaliştii mai cer condiţii de lucru mai bune, eliminarea discriminărilor salariale, aprobarea statutului poliţistului de penitenciare şi plata integrală a orelor suplimentare curente.

„Nouă ni s-au promis multe, dar de rezolvat nu s-a rezolvat nimic, ba, mai mult, situaţia s-a înrăutăţit. Recent ne-au plecat 19 agenţi la Penitenciarul Vaslui, în condiţiile în care, în Penitenciarul Iaşi, paza se face în foişoare cu deţinuţi. Prima condiţie pentru a te angaja ca agent este să nu ai cazier! Îl rog pe domnul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, să explice cum e legal ca un deţinut să păzească alţi deţinuţi! De aceea noi demarăm azi şi o campanie intitulată «Fără penali în posturile de pază!»", a adăugat Şcarlii.