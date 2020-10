Protestul angajaților din HoReCa din Piața Victoriei: peste 2.500 de oameni sunt așteptați

Peste 2.500 de persoane sunt aşteptate miercuri seara la protestul angajaţilor din industria HoReCa din Piaţa Victoriei, a declarat Ninel Dănilă, patronul unui restaurant din Capitală şi unul dintre iniţiatorii acţiunii, informează Agerpres.

El a motivat prin faptul că au fost destul de multe repercursiuni în urma faptului că industria s-a închis în perioada anterioară şi "acum nu mai vrem să mai trecem prin aşa ceva".

"Nu există niciun orizont în treaba asta pentru că, dacă se întâmplă ca numărul de cazuri să crească, vă daţi seama că nu se va mai deschide nimic în perioada următoare. Şi noi vrem să ştim care este ajutorul clar din partea Guvernului pentru noi. Nu stăm cu mâna întinsă, nu vrem să stăm cu mâna întinsă. Eu, personal, niciodată nu am stat, muncesc de 25 de ani în domeniul acesta, dar nu mai îmi permit să stau acasă şi nu mai am soluţii", a afirmat Dănilă.

Întrebat dacă se aşteaptă să fie primiţi în această seară de autorităţi la discuţii, el a spus că nu acesta este scopul protestului.

"Noi am scris pe Facebook care sunt întrebările la care am avem nevoie de nişte răspunsuri şi mai sunt altele pe care o să le discutăm în Piaţă şi o să le postăm pe Facebook. Nu vrem să ne întâlnim cu....Noi nu suntem organizatori ai acestui eveniment. Noi ne-am întâlnit ad-hoc aseară în Piaţă, după ce s-a anunţat problema aceasta, s-au anunţat restricţiile şi am stat de vorbă. Nu ştiam ce să facem, cum să facem ca să fim o voce care să ne reprezinte. Şi am creat un eveniment pe Facebook. Am fost 25 - 30 de persoane. Am creat acest eveniment pe Facebook care a luat amploare. Noi cunoaştem foarte multă lume din domeniu. Ne-au sunat o grămadă de prieteni. Toată lumea este de acord că trebuie făcut ceva. Este prima dată când HoReCa reacţionează şi vă repet: Doamne fereşte! Avem părinţi, avem fraţi, avem surori, nu ne permitem să riscăm cumva sănătatea publică. Nu despre asta e vorba. Vrem nişte soluţii. Ok, închidem, dar nu o jumătate din România lucrează şi jumătate nu lucrează. Asta vreau să vă spun. Se judecă cu jumătăţi de măsură. Aţi văzut ce a fost azi la metrou, de exemplu. Deci, vreau să vă întreb un lucru: de ce la noi s-a putut închide de pe o zi pe alta - şi eu am marfă perisabilă, am marfă în frigidere de 20.000 de lei, ce fac cu ea? - şi de ce la metrou nu a fost o reacţie rapidă când s-a întâmplat ce s-a întâmplat astăzi, să vină Jandarmeria şi să închidă accesul la metrou pentru alte persoane?", a explicat acesta.

În ceea ce priveşte numărul estimat de participanţi la protest, Dănilă a menţionat că se aşteaptă la mai mult de 2.500 de persoane.

"Noi suntem surprinşi de numărul acesta. Noi o să mergem, o să păstrăm distanţarea. Dacă vedem că cineva depăşeşte vreo limită a bunului simţ vom interveni. Nu ne permitem să ne arate lumea cu degetul. Vrem să fie un protest paşnic din care să se vadă că suntem şi noi o forţă, să se vadă că suntem o cantitate care nu este neglijabilă şi atâta tot. Dar nu ştiu câţi oameni ar trebui fie la un protest. Sper să nu avem incidente; nu este cazul, pentru că nu mergem acolo să ne certăm cu nimeni. Suntem apolitici. Nu ne interesează PSD, PNL, cine conduce. Ne interesează să avem un răspuns la toate lucrurile acestea....Eu zic că 2.500 de persoane o să fie sigur. Acum, să nu avem o surpriză să vină mai multă lume, pentru că văd o mobilizare masivă", a adăugat el.

La ora 18:00 îşi anunţaseră participarea la protest pe Facebook 2.800 de persoane, iar 6.400 erau interesate.

De asemenea, pe pagina de Facebook a protestului au fost postate câteva întrebări la care cei din industrie aşteaptă răspuns din partea autorităţilor.

"Întrebări fără răspunsuri: 1. Cum e posibil să fim închişi de pe o zi pe alta? 2. Ce se întâmplă cu chiriile? 3. Ce se întâmplă cu taxele aferente acestei perioade? 4. Ce se întâmplă cu marfa perisabilă din stoc? 5. În cât timp se plăteşte şomajul tehnic? 6. Există variante de ajutor din partea statului pentru această perioadă ? 7. Cum procedăm cu creditele, leasingurile pentru echipamente şi celelalte plăţi pe care nu le putem onora?", întreabă angajatorii din industria HoReCa.