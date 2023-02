VIDEO PS Macarie al Europei de Nord și-a prezentat cartea 'În misiune pe tărâmul vikingilor. Mărturiile unui episcop pelerin'

Episcopul Macarie al Europei de Nord și-a prezentat marți cartea „În misiune pe tărâmul vikingilor. Mărturiile unui episcop pelerin” la Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

Cartea cuprinde mărturiile ierarhului din cei 15 ani de activitate în Nordul Europei despre care spune că „acasă ne simțim în Biserică întotdeauna, acolo ne rugăm în limba noastră strămoșească, acolo ne ținem datinile, acolo ne colindăm unii pe alții și împărtășim căldură și celor care nu obișnuiau să fie încălziți sufletește de cei care au venit din aceste locuri mai călduroase decât cele scandinave, mai călduroase din punct de vedere duhovnicesc”.

„Din marile terminale ale aeroporturilor, de-a lungul numeroaselor călătorii prin aer, pe apă sau pe uscat şi al întâlnirilor providenţiale cu fraţii şi surorile de credinţă cu care am împărtăşit bucurii şi dureri, am simţit întotdeauna prezenţa Atotmilostivului Dumnezeu. În lucruri care aparent sunt mici şi smerite: surâsul unui copil după Cuminecare, sufletul străluminat de pocăinţă al unui muribund, bucuria regăsirii celuilalt în ipostaza de „aproape”, deşi acasă ne era străin, şi altele. Am experiat în toate acestea pronia lui Dumnezeu, care ne răscoleşte uneori sufletele spre a ne reaminti de cerul din noi. În cei doi ani haotici ai crizei pandemice am avut nedoritul răgaz de a cugeta şi de a readuce la lumină multe asemenea amintiri de suflet provenite din trăirile, împlinirile, greutăţile şi încercările mele de episcop pelerin în diaspora românească din Europa de Nord şi din alte locuri. Şi m-am gândit că ar fi de folos să le aştern în scris, spre a le împărtăşi cu tine, ca într-o convorbire de taină la ceasul de acum. Să aşez toate aceste înscrisuri ale „degetului” lui Dumnezeu şi înaintea inimii tale, spre pildă, pentru a-ţi reaminti la rându-ţi, în propria ta existenţă, multiplele prilejuri în care L-ai trăit pe Cel ce este în împrejurările concrete ale vieţii. Iar prin acest volum de mărturii nădăjduiesc să deschid o modestă cale spre înţelegerea generală a spiritualităţii creştine în contextul modernităţii, în special a Ortodoxiei boreale, pe care am cunoscut-o dinlăuntru.”, a spus PS Macarie.

La evenimentul din biblioteca ieșeană a participat și Preotul Constantin Sturzu care a apreciat că volumul Preasfințitului Părinte Macarie, „este, de fapt, o alegorie a lumii în care trăim astăzi. De aceea, este bine să fie citită de tot omul: și de cei care sunt creștini deja în Biserică, și de cei care Îl caută pe Dumnezeu, pentru că vor regăsi acolo foarte multe frământări, problematizări, dar vor găsi și foarte multe răspunsuri”.

„Cartea Preasfinției Sale are consistența unei mărturii, a unei misiuni pe care astăzi, în lume, suntem chemați să o facem în numele lui Dumnezeu, să aducem lumina Lui într-un ținut întunecat, la propriu, și într-o lume întunecată, la figurat”, a conchis Părintele Constantin Sturzu.

La eveniment a participat și Grigorie Ilisei, scriitor și jurnalist, care a făcut aprecieri despre cartea Episcopului Europei de Nord.