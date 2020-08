PSD a depus candidatura Olguţei Vasilescu la Primăria Craiova şi a lui Cosmin Vasile la preşedinţia CJ

PSD Dolj a depus, luni, dosarele de candidatură pentru funcţia de primar al municipiului Craiova în persoana Liei Olguţa Vasilescu, precum şi lista de candidaţi pentru Consiliul Local Municipal Craiova şi a lui Cosmin Vasile, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, anunță AGERPRES.

Social-democraţii doljenii au depus la Biroul Electoral Municipal de Circumscripţie Craiova şi la Biroul Electoral de Circumscripţie Dolj şi lista de candidaţi pentru Consiliul Local Craiova şi, respectiv, pentru Consiliul Judeţean Dolj.

Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea în masă: Se poate întâmpla în câțiva ani de zile

Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că au fost depuse peste 26.000 de semnături pentru candidatura sa la Primăria Craiova.

"Avem fără îndoială cea mai puternică echipă de consilieri, nu avem nici un dubiu. Alături de mine sunt personalităţile care vor reprezenta urbea noastră în următorii ani: domnii prorectori, domnul vicepreşedinte al Asociaţiei Magistraţilor din România, profesori universitari, personalităţi marcante ale oraşului nostru. De asemenea, sunt persoane din echipa cu care eu în ultimii patru ani am lucrat foarte bine şi nu numai în ultimii patru ani. Asta dă garanţia oricui că dacă se mută de la Bucureşti echipa mea, este clar că mă mut şi eu pentru următorii patru ani. În momentul în care mi-am lansat candidatura, am făcut promisiunea că voi rămâne primar pentru următorii patru ani şi am avut grijă să am o echipă redutabilă lângă mine", a spus candidatul PSD la Primăria Craiova.

Lia Olguţa Vasilescu a mai afirmat că dacă va fi aleasă, în Craiova se va construi un spital nou, de şase etaje, pentru copii, şi va fi preocupată "de tot ceea ce înseamnă estetica oraşului şi nu numai".

"Există deja un proiect de canalizare şi apă potabilă care este realizat în mandatul meu trecut de primar, şi care a primit anul acesta finanţare însemnând că în următorii doi ani, toată Craiova va avea canalizare şi de asemenea, va putea să bea apă plată de la robinet, de Izvarna. Sunt proiecte mari, unele finanţate pe fonduri europene, altele cu fonduri de la bugetul local, dar cred că toţi cetăţenii au siguranţa că acestea se vor realiza aşa cum s-au realizat şi promisiunile pe care le-am făcut în anul 2012 când mulţi nu credeau că vom avea un stadion de top la Craiova, că vom reuşi să construim un spital nou la Craiova şi că oraşul va avea cu totul altă faţă. Cu siguranţă venim cu cea mai bună echipă! Noi ne iubim oraşul, nu îl vedem nici strâmb aşa cum îl văd alţii care vor să îl îndrepte, nu îl vedem nici neevoluat, nu vrem să îl modificăm nici stradă cu stradă pentru că avem unul dintre cele mai frumoase oraşe din Europa şi vrem să fie şi mai frumos după următorii patru ani", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Citește și: Dumitru Coarnă: ‘A fost stabilit ca, începând cu data de astăzi, să fie revocate toate’ .

Candidatul PSD la funcţia de preşedinte al CJ Dolj, Cosmin Vasile, care în prezent este vicepreşedinte al acestei instituţii, a afirmat că intră în competiţia electorală încrezător alături o echipă puternică de candidaţi la primăriile din judeţ.

"Pornesc la drum cu o echipă de profesionişti, oameni cu experienţă, consilieri cu experienţă, oameni care au performat, însă şi persoane noi în care am foarte multă încredere şi ştiu că împreună vom atinge obiectivele, să rămânem nr. 1 la atragerea de fonduri europene, să finalizăm marile proiecte aflate în derulare şi să demarăm noi proiecte în domeniul sănătăţii, infrastructurii, mediului, cultură şi tineret. Mă bucur că pe această listă se află şi domnul Ion Prioteasa (n.red.: actualul preşedinte al CJ Dolj), omul alături de care în aceşti patru ani am reuşit să atragem fonduri europene, să implementăm proiecte în toate domeniile, să fim consiliul judeţean care are cele mai multe proiecte, consiliul judeţean devenind cel mai mare investitor. Ştim ce avem de făcut pentru că noi niciodată nu ne-am întrerupt activitatea administrativă. Ştiu că peste patru ani o să arătăm un bilanţ pozitiv, că suntem oameni serioşi, că suntem politicienii care atunci când promit se ţin de cuvânt", a spus Cosmin Vasile.