Conducerea lărgită a PSD a luat act, luni, de criteriile în funcție de care vor fi selectați candidații formațiunii la alegerile parlamentare.

„Avem criteriile, a venit dl profesor Dîncu sa le prezinte, am luat act de ele: aptitudini de comunicare, relationare, aparitii in presa, integritate, leadership. Toate se vor discuta in urmatorul CPN cand vom avee propunerile de la organizatii”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu. „Incercam sa nu avem traseisti pe listele noastre”, adaugat acesta.