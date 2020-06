PSD dă dovadă de ipocrizie când cere demisia Guvernului, spune Dacian Cioloş

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, susţine că PSD dă dovadă de "ipocrizie" când cere demisia Guvernului pentru că premierul Ludovic Orban a fumat în Palatul Victoria, amintindu-i liderului social-democrat Marcel Ciolacu că "biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, se transformase în fumoar", iar "Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose, prim-miniştri PSD, fumau pe rupte în Palatul Victoria", potrivit Agerpres.

"Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate şi bună-cuviinţă, Marcel Ciolacu, pentru cine nu ştie preşedinte al PSD, cere demisia Guvernului pentru că prim-ministrul a fumat în Palatul Victoria. Ceea ce face PSD acum se cheamă, în limbaj simplu, ipocrizie. Domnul Ciolacu putea să dea dovadă de demnitate şi să ceară o demisie şi atunci când biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, se transformase în fumoar. Nu a făcut-o. A mai avut două astfel de ocazii când Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose, prim-miniştri PSD, fumau pe rupte în Palatul Victoria. A ratat şi aceste ocazii. Aşa cum a ratat toate ocaziile de a demisiona sau de a se împotrivi liderilor PSD când puneau România pe butuci. Dar ipocrizia te salvează întotdeauna din a vedea ridicolul şi lipsa de bun-simţ din propria ogradă", a scris Cioloş pe Facebook.El a adăugat că este "momentul potrivit" pentru a-i provoca atât pe Marcel Ciolacu, cât şi pe Ludovic Orban la o discuţie despre ce au de gând să facă cu "o şansă imensă pe care Uniunea Europeană a anunţat-o pentru România"."Ce programe au gândit pentru dezvoltarea ţării cu cele peste 70 de miliarde de euro care ar putea intra în România în următorii ani? Care sunt investiţiile publice prioritare? Cum facem autostrăzile cât mai rapid folosindu-ne de aceşti bani? La cum evoluează discursul public la noi parcă văd că unii sau alţii îşi închipuie că banii de la Uniunea Europeană le aparţin şi încep să îşi imagineze tot felul de aiureli în loc să fie atenţi şi precişi cu proiectele de care România are nevoie ca de o gură de aer. Ce fel de economie vrem în ţara noastră, dacă tot vom reconstrui odată cu ceilalţi europeni? (...) Dacă au curaj şi înţeleg subiectul, îi provoc să ne vedem săptămâna viitoare la orice oră, în orice studio de televiziune sau radio, să vorbim despre viitorul ţării în acest context. Discuţia despre scrumiere şi chefuri poate să mai aştepte", a adăugat Dacian Cioloş.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că premierul Ludovic Orban ar fi trebuit să demisioneze "de îndată" după publicarea fotografiei în care se vede cum a petrecut în sediul Guvernului împreună cu unii miniştri, adăugând că acesta "nu mai are niciun fel de credibilitate în faţa românilor".



"Dacă am fi trăit într-o societate normală, cum era sloganul electoral al lui Iohannis, 'o Românie normală', în seara asta am fi vorbit despre viitorul prim-ministru, cine va fi acela, ce majorităţi se creează în Parlament", a spus Ciolacu, într-un interviu acordat duminică seară postului Antena 3.