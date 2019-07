PSD îl bagă în ceață pe Radu Tudor: 'N-am înțeles. Guvernul dă pensii speciale sau le taie?! Senzația e de haos'

Ministrul de Finanţe Eugen Teo­dorovici a declarat recent că până la finalul lunii iulie va ajunge pe masa guvernului propunerea de recti­ficare bugetară. El a spus că va fi pre­zentat şi un pachet de măsuri care va reglementa situaţia pensiilor speciale, dar şi situaţia persoanelor care rămân în sistemul public după ce se pensionează la o vârstă mai redusă.

„Vom propune mai multe scenarii, vom prezenta situaţii cu toate pensiile, in­clusiv cele speciale, pentru a ne putea asuma o măsură. Pachetul va fi corelat cu rectificarea bugetară. Luăm în calcul tot, inclusiv varianta tăierii pensiilor spe­ciale“, a declarat ministrul Teodoro­vici.

În acest context, jurnalistul Radu Tudor se arată dezorientat de anunțul ministrului, asta după ce săptămâna trecută Guvernul a adoptat Codul Administrativ care conține mai multe prevederi controversate, printre care introducerea pensiilor speciale pentru aleșii locali.

„Un PSD care vorbeste pe mai multe voci, are mai multe opinii in privinta unor subiecte esentiale poate parea un partid democratic. Atunci insa cand acest fapte se manifesta in zona guvernamentala, senzatia e de haos. Saptamana trecuta, Guvernul PSD-ALDE a institutit in mod absolut incorect pensii speciale pentru primari si alesi locali. O masura populista, bugetofaga, generatoare de inechitati in societate si de constructie fiscala riscanta pentru viitor, de tip Grecia inainte de criza. Ce face acum PSD, prin vocea ministrului de finante si a presedintelui executiv? Afirma ca taie pensiile speciale. Acestea sunt in numar de 9000. Cele mai mari, in zona magistraturii. Pe langa ele, vin si aceste nemeritate pensii speciale pentru alesii locali date de Guvernul Dancila. Ce aflam acum? Ca se ia in calcul taierea lor? Nu e rau. Intrebarea este de ce au mai fost date daca dupa o saptamana vine dorinta eliminarii lor?

Oricum, forma cea mai necinstita a manifestarii puterii politice fata de cetatean este venitul/pensia “speciala”. Pe langa lege, morala, decenta, bun simt. Alesii locali si parlamentarii nu vor putea arata la nesfarsit cu degetul spre altii cate vreme ei si-au construit o arhitectura financiara in beneficiul propriu, pe cu totul alte criterii decat contributivitatea. Hai, la taiat pensii speciale. Ca oricum se vor mai da altele. Si o tinem tot asa”, scrie Radu Tudor pe blogul personal.