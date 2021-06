FOTO SHOW - PSD îl TROLEAZĂ pe Ghinea, după ce l-a atacat pe Ciolacu: You can't handle the truth

PSD și Cristian Ghinea continuă războiu. Tensiunile au izbucnit din cauza PNRR, plan care încă nu a primit undă verde din pareta Comisiei Europene. Acum, s-a ajuns la faza pe discuții cu oficiali din UE. Mai exact, Cristian Ghinea a acuzat că Marcel Ciolacu, liderul PSD, ae fi vorbit cu un comisar european prin semne, căci nu știe limba engleză.

Replica PSD a venit instant: You can't handle the truth, Ghinea, au scris social - democrații la postarea lui Chinea.