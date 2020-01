PSD nu susţine modificarea legislaţiei electorale cu câteva luni înainte de alegeri (Alfred Simonis)

PSD este împotriva modificării alegerii preşedinţilor consiliilor judeţene, considerând că schimbarea legislaţiei în timpul jocului este nedemocratică, a declarat, luni, liderul deputaţilor social-democraţi, Alfred Simonis potrivit Agerpres.

"PSD nu susţine niciun fel de modificare a legislaţiei electorale cu doar câteva luni înainte de alegeri. Într-o lună-două va trebui să depunem listele de candidaţi, or, noi astăzi nu ştim care va fi tipul de alegeri, dacă preşedinţii CJ vor fi aleşi uninominal sau de către consilieri. Sunt două propuneri diametral opuse. Pe de o parte, nu se propune alegerea primarilor în două tururi pentru reprezentativitate, spun dânşii, şi, pe de altă parte, un preşedinte de CJ care este ales astăzi direct de către cetăţeni, uninominal, se propune sau ordonanţa are ca scop ca un preşedinte CJ să fie ales de către consilierii judeţeni", a spus Simonis, întrebat în legătură cu proiectul de ordonanţă privind alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene prin vot indirect pusă în consultare publică.Simonis a amintit că a mai fost o perioadă în care a existat sistemul alegerii preşedinţilor de consilii judeţene indirect, iar acest lucru nu înseamnă reprezentativitate."Într-o astfel de situaţie, vă pot spune că au existat cazuri în România ultimilor ani când a mai fost acest tip de alegeri, cu preşedinţi CJ care au câştigat, deşi partidul lor avea doar doi consilieri. Acest lucru nu spune nimic despre reprezentativitate. Alegerea directă preşedinţilor CJ uninominal este un mecanism democratic, care are o anumită reprezentativitate. Pe de altă parte, modificarea legislaţiei în timpul jocului este nedemocratică, este contrar recomandărilor de la Veneţia şi împotriva oricăror reguli de bun-simţ", a susţinut Simonis.