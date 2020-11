PSD REACȚIONEAZĂ FURTUNOS după scrisoarea lăsată de Flori Cîțu la sediul partidului: Isterico - penibili

SD consideră că PNL "a eşuat" în privinţa controlului pandemiei şi în susţinerea economiei şi a educaţiei, în timp ce prioritatea ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, "sunt scrisorile deschise".

"Românii mor cu sutele, zilnic! Spitalele sunt în colaps! Bilanţul pandemiei a depăşit 10.000 de victime. Acesta este rezultatul eşecului dramatic al PNL în privinţa controlului pandemiei. La fel au eşuat şi în susţinerea economiei şi a educaţiei. Au sacrificat viitorul a milioane de copii şi i-au exilat într-o lume în care fac educaţie on-line fără tablete, internet sau manuale digitale. Orban şi PNL au condamnat la sărăcie sute de mii de familii care trăiesc din legumicultură, doar ca marile lanţuri străine de supermarketuri să prospere. În schimb, prioritatea lui Cîţu şi a găştii sale isterico-penibile sunt scrisorile deschise. PNL crede că, făcându-se de râs la poarta PSD, poate distrage atenţia românilor de la catastrofa din sistemul sanitar sau de la miile de firme locale pe care le-au adus în pragul falimentului. Prăduitorilor, românii vor testare accesibilă tuturor, spitale sigure, joburi stabile şi şcoli deschise, nu circ, hoţie şi scrisori deschise", se arată într-un mesaj pe Facebook al PSD.

Candidaţii PNL Bucureşti au mers luni la sediul central al PSD, unde au depus scrisoarea deschisă adresată lui Marcel Ciolacu în care i se cere retragerea de pe listele pentru parlamentare a persoanelor cu probleme penale.

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, candidat PNL la alegerile parlamentare, a declarat că aşteaptă ca Marcel Ciolacu să ia o decizie în ceea ce priveşte "corupţii de pe listele PSD" la alegerile parlamentare.

"Am venit la sediul PSD pentru a-i spune domnului Ciolacu să îşi asume toţi corupţii din PSD. Am spus din primul moment că PSD este partidul corupţilor, al celor care fură şi avem în fiecare zi dovezi că aşa este. Am spus din primul moment că această campanie va fi despre a arăta cum încearcă PSD să fure şi aceste alegeri şi astăzi aici am venit să îi spunem clar domnului Ciolacu să îşi asume lista de la Bucureşti. Îi vom lăsa o scrisoare deschisă pe care am prezentat-o ieri domnului Ciolacu, aşteptăm ca acesta să ia o decizie în ceea ce priveşte corupţii de pe listele PSD. La Bucureşti deja sunt câţiva sunt oameni care au arătat că vor cheltui banul public în interesul propriu, deja sunt dovezi în spaţiul public", a spus Cîţu la sediul central al PSD.