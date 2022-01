PSD, replică pentru Nicușor Dan: Să nu mai găsească vinovați iluzorii! Va răspunde în fața procurorilor și bucureștenilor

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, le-a cerut celor de la PSD să își asume deschis dacă sprijină sau nu protestul STB din București. În replică, cei de la PSD îi recomandă să vină cu soluții pentru bucureșteni, nu să caute ”vinovați iluzorii”.

”PSD îl somează pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, să rezolve problemele grave provocate locuitorilor din București chiar de propria sa incompetență și să înceteze să arunce vinovății în stânga și dreapta.

Nicușor Dan nu-i mai poate păcăli din nou pe bucureșteni! După un an și jumătate de la învestire nu are nicio scuză, este primar și are majoritate în Consiliul General. În loc să inventeze vinovății iluzorii, atunci când nu este concentrat pe angajările de la propriul cabinet, Nicușor Dan trebuie să rezolve urgent problemele grave din București, atât criza sistemului de termoficare, cât și conflictul de muncă de la Societatea de Transport București.

Astfel de probleme, care nu doar afectează grav, ci pun chiar în pericol viața bucureștenilor, nu se rezolvă prin dispute sterile, ci prin decizii competente și acțiuni eficiente. Asta așteaptă bucureștenii de la primarul general, nu să dea ordine partidelor politice care se află în opoziție la nivel de Consiliu general. Singurul partid căruia poate să-i dea ordine este USR – partidul pe care l-a înființat și care îi este complice la tot dezastrul pe care l-a creat în Capitală.

Totodată, în loc de a provoca dispute politice, Nicușor Dan ar trebui să fie mai preocupat de ceea ce va răspunde în fața bucureștenilor și, mai nou, în fața procurorilor, pentru toate deciziile aberante sau ilegale pe care le-a luat în calitate de primar general.”, arată un comunicat al PSD.