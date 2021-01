PSD se mobilizează: susținere puternică pentru petiția care solicită creșterea salariilor profesorilor

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, alături de cei din PSD, promovează și susțin petiția prin care se solicită Guvernului creșterea salariilor profesorilor.

”Europarlamentarul #PSD Victor Negrescu: "Am semnat petiția referitoare la respectarea legii privind salariile profesorilor. Peste 6000 de persoane au făcut-o deja. România are cel mai mic indice de salarizare a educației din UE, și printre cele mai mici din Europa, peste Serbia și Albania dar sub Macedonia sau Bulgaria.

Ministrul de Finanțe a spus pe 18 decembrie că majorările au fost prinse în buget. Câteva zile mai târziu banii nu mai existau. Florin Cîțu afirma atunci: “Salariile profesorilor au fost incluse, atât creşterea de la 1 ianuarie cu 1/4 din diferenţa până la 2022, dar şi creşterea de la 1 septembrie care aduce salariile la grila din 2022. Este inclusă în buget ca să nu mai existe niciun fel de dezbatere în spaţiul public. Ştiu şi mulţumesc premierului pentru înţelegere. A fost o decizie pe care ministerul Finanţelor a anunţat-o ieri, deci să nu mai avem discuţia despre asta în spaţiul public”.

Acum aceiași oameni ar vrea să ne dezbine din nou. Să ne spună că profesorii nu merită aceste măriri, să ne spună că dacă măresc aceste salarii vor avea de suferit alte categorii. Între timp taxele tăiate doar pentru anumite firme mari rămân la fel, raportul Curții de Conturi nu a condus la recuperarea pierderilor iar aparatul de stat a fost îngroșat cu sute de persoane angajate preferențial în ultimele luni. Dacă cedăm acum pe acest subiect, pentru care există bani, va urma austeritatea și pentru alte categorii.”, arată Victor Negrescu.