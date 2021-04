Stenogramă - Revoltă PSD în Parlament: 'USR ne-a făcut varză mandatul trecut. Vreți să venim și noi cu boxe în plen?'

Răfuielile și vendetele politice din Parlament au fost subiect de dispută în conducerea Camerei Deputaților, după ce deputatul Adrian Solomon (PSD) i-a spus deputatei Cristina Prună (USR) „Nu sunteţi cel mai prost preşedinte de şedinţă, sunteţi cea mai slabă preşedintă de şedinţă, pregătită. Cea mai slab pregătită”, iar când i s-a atras atenția să-și ceară scuze, social-democratul a afirmat „Îmi cer scuze că am ajuns să fim atât de slabi, încât să ne conducă doamna Prună”. Deputata a depus o sesizare legată de comportamentul colegului ei și de aici a pornit o nouă dispută. PSD se delimitează de exprimarea lui Adrian Solomon dar spune că social-democrații au fost mult mai jigniți în mandatul trecut de către cei de la USR fără să recurgă la sesizări.

În ședința din 14 aprilie a conducerii Camerei Deputaților, reprezentanții PSD au spus că a începe să fie sancționate aceste afirmații reprezintă început de poliție politică și ar putea împinge social-democrații să procedeze și ei cum au procedat parlamentarii USR când erau în opoziție.

Extras din stenograma ședinței:

Ludovic Orban (PNL): Punctul 6. Avem o sesizare tot din partea doamnei vicepreședinte Cristina-Mădălina Prună contra domnului deputat Adrian Solomon. Este legată de plenul de marți și de intervențiile domnului Solomon de la microfon.

Cristina Prună (USR): Da, așa este. A avut un comportament injurios la adresa mea și, conform procedurii...

Ludovic Orban (PNL): Aceeași procedură pe care o aplicăm este procedura de a se trimite către Comisia juridică, de disciplină și imunități pentru întocmirea unui raport. Termen: două săptămâni. Da, domnule vicepreședinte.

Marius Budăi (PSD: Domnul președinte, senzația mea este - și din clar vreau să spun, condamn orice fel de derapaj în dialog și nu cred că prin ceea ce am făcut până acum și în mandatul trecut și în ieșirile publice și până acum am demonstrat altfel - însă am impresia că ne transformăm în poliție politică.

Le aduc aminte colegilor de la USR, cu toată simpatia, că anul trecut, din 'hoți', din... ne-au făcut în mandatul trecut varză pe noi pesediștii. Nu le-am... Niciodată, absolut niciodată, nu le-am pus pumnul în gură - nu la propriu, bineînțeles, ci la figurat - din punct de vedere al comunicării.

Dacă vreți ca de săptămâna viitoare să venim cu toții în tricouri și cu boxe în plenul Camerei Deputaților, dacă vreți ca de săptămâna viitoare să reluăm exact, dar exact aceleași proceduri pe care colegii noștri de la USR le-au avut în mandatul trecut și să strigăm și noi 'hoții' și tot ce au strigat dumnealor în mandatul trecut, haideți să dăm drumul la astfel de lucruri.

Eu am mai avut o intervenție în Biroul permanent, fără microfon, acum vreau s-o fac cu microfon, când am spus că noi înșine, prin exemplul nostru, putem, putem și suntem în stare, că suntem oameni aici destul de luminați la cap, să aducem un comportament civilizat atât în ieșirile noastre în presă cât și în plen.

Dacă noi am trecut printr-un mandat în care plăcuța suedeză a fost legitimată de la cel mai înalt nivel din statul român ca și opinie publică și acum dintr-odată vrem să ștergem ca și cum nu s-a întâmplat nimic, mai...

Toate vorbele lasă urme!

Haideți să dăm o dovadă de înțelepciune, să nu ajungem să ne transformăm în poliție politică!

Asta este solicitarea mea și v-o fac cu toată seriozitatea și onestitatea.

Alfred Simonis (PSD): Bun. Încep prin a spune că dezavuez exprimarea nefericită a colegului meu de săptămâna aceasta și îmi cer eu scuze în numele grupului pe care îl reprezint aici doamnei vicepreședinte Prună. Asta este prima chestiune.

A doua chestiune este că, așa cum spunea și Marius Budăi, pe întreg parcursul mandatului trecut, eu și colegii mei am fost supuși unor afirmații cât mai dure decât acestea; chiar în această legislatură, colegul dumneavoastră, domnul Ungureanu, ne-a făcut 'Nenorociților!', citez.

N-a făcut nimeni nicio sesizare nicăieri, pentru că noi considerăm, și atunci când suntem noi cei jigniți, dar și atunci când sunt alții, că rolul nostru nu este acela de a ne ancheta unii pe alții și de a ne sancționa.

Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem discuții, și am avut această discuție cu colegul meu, imediat după ședința de plen, și cu acel coleg și cu alții care, practică acest tip de limbaj.

Însă, eu v-aș recomanda să ne mai gândim până să trimiteți această sesizare, pentru că nu vom face decât să creăm o sarabandă de sesizări la Comisia juridică, pe care va trebui să le trimiteți și, eventual, majoritatea decide în funcție de cum dorește acolo, pe orice derapaj al oricărui coleg și, slavă Domnului, sunt destule.

Încă o dată, în numele grupului parlamentar pe care îl reprezint, îmi cer eu scuze față de doamna vicepreședinte pentru acea afirmație, i-am spus-o și personal dânsei, și cred că măcar putem amâna acest punct de pe ordinea de zi până ne mai gândim la el.

Mulțumesc.

Daniel Suciu (PSD): Inițial, chiar nu voiam să iau cuvântul pe marginea acestui subiect, dar absolut tot ceea ce spunem la microfonul Camerei Deputaților este politică. Facem politică. Cu accentele într-o direcție sau în alta, într-o extremă sau alta.

Nu vreau să reiau ce a spus Marius Budăi sau Alfred Simonis, dar dacă noi începem să facem între noi direct sesizări, plângeri și să ne judecăm noi între noi, după factorul majoritate și minoritate, cred că facem o mare greșeală.

Sunt ultimul om care să încurajeze violența de orice tip. Doar că, și n-o să mă duc în trecut să spun de cuvinte, de manifestări, de injurii pe care le-am suportat cu toții, dar niciodată, absolut niciodată, nu ne-am dus cu sesizări, cu plângeri și cu pedepse pentru o vorba spusă la microfon.

Și dacă, draga mea colegă Cristina Prună, îmi permiți să-ți dau un sfat, prietenesc, pentru că nu avem absolut nimic de împărțit în afara politicii, încearcă, te rog... (discuţia continuă fără microfon).

Cristina Prună (PSD): Stimaţi colegi, au trecut aproape 24 de ore de ieri, nu mai spun că ieri la şedinţa de plen, nu a existat nicio luare de atitudine din partea liderului de grup la adresa colegului, ceea ce ar fi fost un lucru elegant, şi cred că se cuvenea să faceţi lucrul acesta.

De cealaltă parte, cum vă spuneam au trecut 24 de ore în care domnul deputat nu şi-a cerut scuze, mai mult decât atât, a repetat în nenumărate rânduri de la tribună lucrurile pe care eu le-am semnalat în această sesizare, ceea ce mie îmi indică că a făcut-o asumat şi că nu are nici un fel de regret.

Din punctul meu de vedere, vreau să merg cu această sesizare înainte, şi nu cred că are sens să o amânăm. Dacă existau semnale din partea domnului deputat în aceste 24 de ore, poate ne-am fi, m-aş fi putut gândi că a fost o scăpare şi că chiar îi pare rău că s-a exprimat de maniera aceia de la tribuna Parlamentului.

Vă rog doar să mergem înainte cu ea şi să vedem ce se întâmplă în următoarele zile dacă domnul Solomon persistă în acest lucru.

Vă mulţumesc.

Ludovic Orban (PNL): În regulă. Supun votului propunerea care am formulat-o, de a trimite către Comisia juridică. Termen două săptămâni, lăsăm un termen mai lung de meditaţie şi vedem.

Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abţine? Vă mulţumesc.

Acum vă spun şi eu ce mi-aş dori.

Ce mi-aş dori? Mi-aş dori ca aceste derapaje în primul rând să fie discutate în grupurile parlamentare, liderii de grup, conducerile partidelor să, nu cred că va câştiga nimeni dacă împingem bătălia la atacuri personale, dacă ne ducem în astfel de manifestări extreme, care radicalizează.

De fapt şi de drept noi inclusiv orice comportament pe care îl are un lider politic, un parlamentar, generează atitudini şi reprezintă un model pentru societate.

Convingerea mea este că, dacă vrem o societate, societatea în mare parte trebuie să vadă la noi un altfel de a fi. Sincer vă spun.

Şi eu recunosc, rar mi s-a întâmplat, dar şi eu am mai avut derapaje în anumite momente, dar pe de altă parte am căutat să evit să împingem lucrurile mai departe decât ceea ce înseamnă o dispută politică civilizată, cu argumente care să nu cuprindă jigniri naţionale, injurii şi atacuri la persoană.