PSD va analiza cazul șefului județean urmărit penal de DNA: autosuspendarea din funcție, variantă în Statut

Gabriel Zetea, membru în conducerea colectivă interimară PSD, a declarat luni că partidul va discuta cazul președintelui organizației județene PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, urmărit penal de DNA în dosarul mitei de la PSD Arad in care mai sunt vizati si alti parlamentari PSD si in care au fost citati ca martori si fostii ministri Razvan Cuc si Mihai Fifor. Potrivit Statutului PSD, un membru al partidului se poate autosuspenda din partid sau din functia detinută in cadrul PSD daca „este cercetat pentru comiterea unei infracţiuni pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa”.

Întrebat daca Dorel Caprar s-a autosuspendat din functia de lider judetean PSD Arad, Zetea a spus: „Nu. Nu am avut aceasta discutie, sigur va fi un subiect care va fi discutat de PSD in perioada urmatoare”.

