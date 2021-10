Răsturnare de situație! PSD ar putea vota Guvernul Cioloș: 'Nimic nu este bătut în cuie până la vot'

Dacian Cioloș nu a cerut votul PSD, nu a venit să facă o ofertă, Guvernul său are puține șanse să fie votat, declară la RFI președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu. El precizează că social-democrații nu vor vota un Guvern minoritar al PNL sau al USR, dar lasă o „portiță” deschisă interpretărilor.

„Nu putem să votăm acest Guvern. Și avem și un alt motiv, dincolo de faptul că ei încearcă prin această formă mai degrabă să se reinventeze politic, lucru care pe noi nu ne deranjează, pentru că suntem un partid de stânga, dar există și un alt lucru: Dacian Cioloș și echipa lui nu au cerut votul PSD, nu am discutat înainte, așa cum în general se discută în asemenea situații, nu a venit să ne facă o ofertă, să ne propună un program, să zicem și prin aceasta a arătat că de fapt PSD nu este un posibil partener.

Nu știu dacă acest lucru se întâmpla (n. r.: propunerea pentru susținere în Parlament), dar în general, atunci când vrei votul partidelor politice din Parlament, trebuie să-l ceri, să încerci să-i convingi pentru asta. Sigur, o să încerce să ne convingă probabil astăzi în comisii, o să încerce să ne convingă mâine dimineață, atunci când își va prezenta Dacian Cioloș programul și vom vedea atunci, însă ca poziție de bază a noastră, sigur că nimic nu este bătut în cuie până în momentul votului, apoi votul, de asemenea, nu este în nici un fel condiționat de partid, conform Statutului senatorilor și deputaților și Constituției, însă există puține șanse, ca să fiu foarte sincer, ca această echipă să fie votată”, a spus Vasile Dîncu la RFI.

„Asta înseamnă că PNL nu este deloc realist (n. r.: dacă o să fie propus din nou Florin Cîțu). Asta înseamnă că după ce au sacrificat un an de zile pentru Congres treburile guvernanței, acum se țin de un personaj care a obținut o majoritate zdrobitoare în Parlament împotrivă, a fost demis de Parlament, îl consideră din nou ca o soluție. Asta va adânci criza (...). Noi am declarat că nu putem să susținem guverne minoritare în acest moment și cerem dreptei să găsească o soluție în acest moment. Avem o decizie a Consiliului Politic Național că nu vom vota un Guvern minoritar al PNL sau al USR, pentru că am văzut, nici guvernele lor cu puteri depline nu au reușit să rezolve marile probleme ale României din acest moment, nici măcar urgențele (...). Este foarte puțin probabil să votăm un Guvern minoritar al PNL.