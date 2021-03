PSD Vrancea susţine că CJ a repartizat bani către primăriile din judeţ pe criterii politice

Social-democraţii din Consiliul Judeţean (CJ) au susţinut, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că repartizarea banilor de către administraţia judeţeană către primării s-a făcut pe criterii politice, unităţi administrativ-teritoriale (UAT) care au solicitat sume mici sau nu au solicitat deloc primind "cadou" sume mai mari, anunță AGERPRES.

"În timpul şedinţei de CJ nu am avut ocazia să ne exprimăm punctul de vedere faţă de repartiţia sumelor către UAT-urile din judeţul Vrancea. Domnul preşedinte Cătălin Toma nu a dat cuvântul niciunui consilier judeţean, nici măcar nouă, care am făcut amendament să ne explicăm amendamentul şi să venim cu argumente pro şi contra la repartiţia făcută efectiv după criterii politice. Proiectul de hotărâre a primit aviz negativ din partea Comisiei de buget-finanţe din cadrul CJ, din mai multe motive. Printre acestea se numără şi excedentul bugetar. O parte din UAT-urile care au primit sume nu au reuşit anul trecut să cheltuie banii primiţi prin hotărârile de guvern. Alt motiv ar fi că o parte din primării nu au solicitat sume de la CJ nici pentru funcţionare, nici pentru dezvoltare sau au solicitat sume mici şi au primit sume mai mari. (...) Nu cred că un UAT poate să ceară o sumă mică şi să primească cadou din partea CJ o sumă mai mare", a declarat consilierul judeţean Laurenţiu Marin.

Potrivit consilierilor PSD, şase localităţi din Vrancea au primit mai mulţi bani decât au cerut, două conduse de primari social-democraţi şi patru cu primari liberali. Este vorba de Popeşti, Tănăsoaia, Păuneşti, Homocea, Adjud şi Garoafa.

"Două dintre aceste localităţi nu au solicitat deloc sume CJ Vrancea, celelalte patru au solicitat sume foarte mici. De exemplu la Păuneşti, considerăm că primarul are destulă experienţă în administraţie ca să poată face o solicitare, mai ales pentru bugetul pe un an al acestei localităţi. Acesta a cerut foarte puţini bani la funcţionare, 3.000 lei şi 2.000 de lei pentru investiţii. Credem că şi-a făcut calculul corect şi că aceste sume îi vor fi necesare. Bugetul comunei este consistent şi are şi un excedent din anul precedent destul de bun, care îl poate ajuta să nu solicite bani CJ. Cu toate acestea, CJ a oferit 500.000 lei localităţii. Asta în condiţiile în care 58 de localităţi din cele 73 ale Vrancei nu au primit nici măcar banii solicitaţi pentru cheltuielile de funcţionare, nu mai vorbim de bani pentru investiţii", a precizat social-democratul Cătălin Răducanu.

Consilierii PSD Vrancea au fost de părere că împărţirea pe criterii strict politice a banilor nu este benefică pentru locuitorii judeţului.

Marţi, CJ Vrancea a repartizat, într-o şedinţă de îndată, peste 27 de milioane lei unităţilor administrativ-teritoriale pentru cheltuielile de funcţionare în anul 2021, dar şi pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare locală şi de infrastructură care necesită cofinanţare locală în perioada 2022-2024.

Municipiul Focşani a primit în urma repartizării 506 mii lei, oraşul Mărăşeşti - 900 mii lei, Odobeştiul a primit 1,5 milioane lei, Panciu - 1,7 milioane lei, în timp ce municipiul Adjud a primit două milioane de lei.

Cele mai mari sume destinate comunelor au ajuns la Bilieşti, Boloteşti, Chiojdeni, Dumitreşti, Garoafa, Măicăneşti, Păuneşti, Răstoaca, Slobozia Bradului, Soveja, Suraia, Ţifeşti, Tulnici, Urecheşti - câte 500 mii lei, Ciorăşti, Homocea, Jariştea, Tîmboieşti, Vizantea Livezi - câte 600 mii lei.

Comunele Goleşti, Gugeşti, Obrejiţa, Paltin, Păuleşti, Pufeşti, Răcoasa, Străoane, Tănăsoaia, Tătăranu, Valea Sării şi Vrîncioaia au primit câte 100 mii lei.

Şedinţa a avut loc cu prezenţa consilierilor judeţeni în online, din cauza stării de alertă, pe ordinea de zi fiind înscris un singur proiect, cel referitor la repartizarea fondului la dispoziţia CJ către primăriile din judeţ.