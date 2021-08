PSG anunță că negociază cu Lionel Messi

Fotbalistul argentinian Lionel Messi este o "opţiune" luată în calcul de Paris Saint-Germain, a declarat vineri antrenorul vicecampioanei Franţei, Mauricio Pochettino, citat de presa internaţională.

"Ştim ce s-a întâmplat ieri, nu voi spune altceva", a declarat Pochettino, care se aştepta să fie întrebat de ziarişti despre anunţul făcut joi de FC Barcelona, scrie agerpres.ro.

Messi se desparte după două decenii de FC Barcelona, iar preşedintele clubului spaniol, Joan Laporta, a recunoscut că vedeta argentiniană are "alte oferte". Laporta nu a dezvăluit numele echipelor interesate de atacantul ce a câştigat de şase ori Balonul de Aur.

Pochettino a fost prudent când a discutat despre o eventuală venire a compatriotului său la Paris.

"Cum am spus deja, ne concentrăm pe startul sezonului. Clubul lucrează în paralel pentru mercato, discret, dar puternic, ca să întărească echipa şi să atingă obiectivele. Important este să câştigăm cu Troyes ca să începem bine sezonul. Avem încredere în Leonardo (directorul sportiv - n. r.) şi în preşedinte ca să întărească echipa", a spus Pochettino.

El a confirmat că PSG încearcă aducerea lui Messi: "Când vorbim de jucători de calibrul lui, pentru orice club, pentru PSG ca şi pentru celelalte, se poate ivi o astfel de ocazie. În acest caz, clubul lucrează, cum am spus. Dacă avem alte informaţii, le vom comunica. Ca în toate cazurile, analizăm toate posibilităţile, iar aceasta e una din ele. Când vorbim de mercato, e clar că orice se poate întâmpla."

Prelungirea contractului argentinianului Lionel Messi ar fi reprezentat un "risc" financiar pentru echipa de fotbal FC Barcelona, confruntată în prezent cu mari dificultăţi, a declarat vineri preşedintele Joan Laporta, adăugând că a luat cea mai bună decizie pentru "interesele" clubului său.

"Din păcate, am primit o moştenire nefastă, cu o masă salarială sportivă care reprezintă 110% în raport cu veniturile totale ale clubului. O investiţie de nivelul de care îl presupunea contractul lui Messi implică anumite riscuri şi nu mai vrem să punem clubul în pericol. Nu sunt dispus să ipotechez clubul pe 50 de ani pentru nimeni", a spus Laporta în cursul unei conferinţe de presă.

Messi se desparte după două decenii de FC Barcelona, club la care a sosit din Argentina când avea doar 13 ani, şi are "alte oferte" a precizat Laporta, fără să dezvăluie numele echipelor interesate de sextuplul câştigător al Balonului de Aur.

"Nu vreau să generez speranţe false. Jucătorul are şi alte propuneri şi există o limită de timp, în condiţiile în care LaLiga începe în curând. De asemenea, el avea nevoie de timp pentru a nu trebui să continue în această linie şi să poată evalua alte opţiuni. Ieri am purtat ultimele discuţii cu tatăl lui Leo. Au fost două luni de negocieri foarte intense. Am ajuns la acorduri care nu s-au putut concretiza. Am crezut că ar fi mai flexibile, dar ştiam deja că depăşim limita salarială".

Acordul cu fondul de investiţii CVC Capital Partners nu ipotechează drepturile TV ale clubului FC Barcelona în următorii 50 de ani, a afirmat vineri preşedintele Ligii spaniole de fotbal (LaLiga), Javier Tebas, răspunzându-i preşedintelui grupării catalane, Joan Laporta, scrie EFE.

După cum s-a anunţat, Real Madrid şi FC Barcelona au criticat, joi, acordul semnat de la LaLiga, organizatoarea campionatului Spaniei, cu CVC, care, în opinia lor, lezează interesele cluburilor spaniole. LaLiga a parafat, miercuri, un acord cu CVC pentru a vinde 10 la sută din capitalul său în schimbul sumei de 2,7 miliarde euro.

Vineri, Laporta a declarat, într-o conferinţă de presă, că prelungirea contractului lui Messi ar fi reprezentat un "risc" financiar pentru FC Barcelona. Potrivit lui, acordul cu CVC ipotechează drepturile TV ale Barcei în următorii 50 de ani.

Tebas a reacţionat la afirmaţiile lui Laporta, căruia i-a transmis: "Ştiţi că operaţiunea cu CVC nu ipotechează drepturile TV ale clubului FC Barcelona pentru 50 de ani. Drepturile TV valorează mai mult pentru toate cluburile şi astfel vă puteţi ipoteca băncile pentru a regla datoria cea mare. Aşa aţi înţeles acum câteva ore."

Potrivit lui Laporta, LaLiga dorea ca Messi să rămână în Spania.

În vârstă de 34 ani, Lionel Messi s-a aflat sub contract cu Barca timp de 7.478 de zile, de la semnarea primului său acord cu gruparea de pe Camp Nou, în data 8 ianuarie 2001, pe un şerveţel de hârtie. El şi-a făcut debutul oficial în prima echipă a catalanilor în 2004, iar de atunci a disputat 778 de meciuri şi a înscris 672 de goluri în toate competiţiile.

Argentinianul a semnat pe 25 noiembrie 2017 ultimul său contract cu FC Barcelona, cu o clauză de reziliere în valoare de 700 milioane euro, care a expirat pe 30 iunie.