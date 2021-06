Finanțatorul PSG: Nu îl vom vinde niciodată pe Kylian Mbappe

Nasser Al-Khelaifi, preşedintele PSG, a declarat, pentru L’Equipe, că superstarul echipe, Kylian Mbappe, va evolua la gruparea pariziană şi sezonul viitor. Jucătorul are contract cu PSG până în 2022, iar în ultima vreme au circulat zvonuri privind plecarea lui la Real Madrid.

"Nu îl vom vinde niciodată şi el nu va pleca niciodată gratuit. Are tot ce are nevoie la Paris. Unde să plece? Ce cluburi, ca ambiţii şi proiect, pot rivaliza cu PSG? Aici este Paris, este ţara lui. El are o misiune, nu doar să fie jucător de fotbal, ci să promoveze campionatul Franţei, ţara sa şi capitala. Este un băia fantastic. Este unul dintrei cei mai buni jucători din lume şi sută la sută va câştia Balonul de Aur în anii următori", a declarat Al Khelaifi.

PSG a câştigat în acest sezon doar Cupa Franţei. În campionat, parizienii au încheiat pe locul doi, iar în Liga Campionilor au fost eliminaţi în semifinale de Manchester City.