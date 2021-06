Publicaţiile cotidiene cu audienţă naţională au prosperat în 2020, spre deosebire de cele locale şi regionale (studiu în SUA)

Publicaţiile New York Times, Wall Street Journal şi Washington Post au avut un an bun în 2020, în timp ce restul cotidianelor americane s-au confruntat cu o scădere a numărului de cititori, în pofida unei creşteri a numărului abonaţilor digitali, potrivit unui studiu publicat marţi de centrul institutul independent de cercetare Pew, transmite AFP.

Confruntate cu scăderea veniturilor din publicitate şi ediţiile tipărite, cele trei cotidiene cu audienţă naţională şi chiar internaţională s-au descurcat bine datorită abonamentelor online.

În 2020, New York Times a înregistrat o creştere cu 52% a abonamentelor online şi cu 43% incluzând ediţiile tipărite.Washington Post, pe de altă parte, a înregistrat o creştere de aproximativ 50% a portofoliului său digital de abonaţi, în timp ce Wall Street Journal a încheiat anul calendaristic cu o creştere de 29% a abonaţilor online ( 21% în total).Pe de altă parte, restul presei, în principal cotidianele locale sau regionale, a înregistrat o scădere cu 6% a portofoliului de abonaţi.Creşterea de 27% a numărului abonaţilor digitali nu a fost suficientă pentru a compensa scăderea cu 19% a ediţiile tipărite.Centrul de cercetare Pew constată că scăderea cu 6% a numărului total de abonaţi este cea mai puţin pronunţată în ultimii şase ani, ceea ce ar indica o posibilă încetinire a declinului, sau chiar o stabilizare.Dacă cei trei giganţi ai presei americane au beneficiat de un an excepţional în 2020 din punct de vedere al actualităţii - de la criza noului coronavirus, mişcarea împotriva discriminării rasiale şi până la alegerile prezidenţiale -, efectul a fost mai puţin semnificativ pentru restul cotidienelor regionale şi locale.La sfârşitul anului 2020, New York Times, Wall Street Journal şi Washington Post reprezentau aproximativ o treime din totalul abonaţilor zilnici din Statele Unite.Un alt aspect demn de remarcat este că, pentru prima oară în 65 de ani, cotidianele americane, cu excepţia celor trei menţionate mai sus, au obţinut mai multe venituri din abonamentele şi vânzările ediţiilor electronice decât din publicitate. Veniturile din publicitate au scăzut cu o treime în ultimii zece ani.În ceea ce priveşte personalul, presa cotidiană americană (cu excepţia celor trei cotidiene naţionale) a pierdut peste 4.000 de locuri de muncă în 2020.Din 2008, redacţiile au redus peste 40.000 de locuri de muncă, numărul acestora fiind în prezent de 30.820, potrivit studiului dat publicităţii marţi.