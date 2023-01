Purtătorul de cuvânt al PNL pune presiune pe ministrul Rafila: Are tot ce îi trebuie pentru a demara lucrările la spitalele regionale

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe a declarat marţi, la Prima News, despre spitalele regionale, că Ministerul Sănătăţii are practic toate datele problemei pentru a demara lucrările şi pentru a intra în ultima fază de execuţie, în 2023, pentru că banii sunt negociaţi şi ministrul Investiţiilor, Marcel Boloş a finalizat toate negocierile prin Programul Naţional de Sănătate care a fost aprobat la finalul anului trecut. Sperăm că nu ne încurcăm, apropo de birocraţie, în această fază de licitaţie, a mai spus reprezentantul PNL.

”În mod normal, după un an noi ne-am dori sau Guvernul şi-ar dori să se ajungă la faza de lucrări. Putem spune că în acest moment Ministerul Sănătăţii are cam tot ce îi trebuie pentru a reuşi, are acum posibilitatea de a apăsa pe acceleraţie şi a finaliza, are finanţare obţinută pentru faza a doua, are contractele încheiate încă din anul 2019-2020, s-a înfiinţat acea autoritate care să deruleze aceste contracte, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Concluzia este ca aceste proiecte să înceapă cât mai curând, pentru a ne încadra în acea perioadă de finanţare”, a spus Ionuţ Stroe, potrivit news.ro.

El a precizat că ”banii sunt negociaţi şi ministrul Boloş a finalizat toate negocierile prin Programul Naţional de Sănătate care a fost aprobat la finalul anului trecut”.

”În acest condiţii, ministerul Sănătăţii are practic toate datele problemei pentru a demara lucrările şi pentru a intra în ultima fază de execuţie, în 2023”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Potrivit lui Ionuţ Stroe, ”în acest moment există nişte termene de proiecte tehncie asumate, cel din Iaşi în luna martie, în mai Clujul şi probabil în partea a doua a anului Craiova”.

”Dacă e să ne referim la perspective, după ce se lansează aceste licitaţii pentru execuţie, ar trebui să avem nişte termene foarte clare. Dacă avem aceste proiecte tehnice gata, mergem spre faza de execuţie. Din punctul meu de vedere, ele ar trebui să fie gata cam până în 2027-2028, apropo de perspective, când se termină şi exerciţiul finanţării europene”, a arătat Stroe.

Deputatul PNL a spus că ”nu trebuie să pierdem aceşti bani şi trebuie să fim gata cu aceste spitale până atunci, chiar dacă aşteptarea a fost lungă şi au existat şi obstacole”.

”Sperăm că nu ne încurcăm, apropo de birocraţie, în această fază de licitaţie”, a spus Ionuţ Stroe.