Purtătorul de cuvânt al PSD, discurs în SUA: românii au semnale bune privind vizele pentru America

Purtătorul de cuvânt al PSD, Ştefan Radu Oprea, care se află la Washington, a transmis sâmbătă că a discutat la Departamentul de Stat despre situaţia politică cu Directorul pentru Europa Centrala si de Est, Alan Meltzer şi cu Jessica Warder care are ca responsabilitate România şi a constatat că există determinare la nivelul administraţiei americane pentru ca românii să beneficieze de vize într-un timp cât mai scurt.

“Am continuat, la Washington, să prezentăm rolul pozitiv pe care România îl are în stabilitatea regiunii Mării Negre. Discuţiile de la Congress, cu reprezentanţii Colin Allred, Eric Swalwell, Bill Huizenga au fost axate pe securitatea zonei Mării Negre, cu toţii fiind susţinători ai Black Sea Security Act, dar şi membri în comisiile decidente asupra politicii externe americane. I-am invitat să viziteze România pentru a simţi şi mai bine provocările regiunii şi răspunsurile pe care le putem găsi împreună, spre exemplu prin dezvoltarea de proiecte concrete în cadrul Iniţiativei celor trei mări”, precizează purtătorul de cuvânt al PSD.

Discuții despre Europa de Est

Ştefan Radu Oprea mai arată că întâlnirea de la National Democratic Institute cu preşedintele Derek Mitchell şi echipa lui a prilejuit dezbaterea despre valorile şi proiectele comune pentru dezvoltarea unei societăţi inclusive, care să dea o şansa egală tuturor cetăţenilor români.

”La Departamentul de Stat am discutat despre situaţia politică cu Directorul pentru Europa Centrala si de Est, Alan Meltzer şi cu Jessica Warder care are ca responsabilitate România. Nu am uitat să punctăm programul Visa Waiver şi am constatat că există determinare la nivelul administraţiei americane pentru ca românii să beneficieze de vize într-un timp cât mai scurt”, a menţionat Oprea.

Reprezentanul PSD mai spune că la Departamentul de Comerţ, directorul pentru Europa Centrală şi de Est, Doreen Parekh şi Antonios Louloudakis, ofiţerul comercial responsabil pentru România au apreciat intensificarea schimburilor comerciale care au ajuns la un maxim de 5,1 mld USD.

”Este însă mult spaţiu pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale şi intensificarea investiţiilor americane în România. Nu în ultimul rând a fost apreciată participarea delegaţiei României la Select USA, programul american de atragere a companiilor şi investiţiilor. Pentru a treia oară suntem cea mai numeroasă delegaţie din Europa, cu Start Up-uri în tehnologie, iar creativitatea antreprenorilor români este deja recunoscută.”, a mai afirmat social-democratul.