Putin arestează un important general din armata rusă / Se vorbește de scurgeri importante de informații

Primul căzut a fost capul adjunctului fostului ministru al apărării, Timur Ivanov. El a fost acuzat de fapte de corupție și arestat imediat.

Au urmat apoi remanierea chiar a ”atotputernicului” Serghei Șoigu, care a plecat de la Ministerul Apărării și a lui Nikolai Patrușev din funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Acum s-a intrat dur în serviciile secrete. Surse de la Moscova relatează de scene care amintesc de anii lui Stalin. Generalul -locotenent Iuri Vasilievici Kuznetsov, șeful Direcției principale de personal a ministerului Apărării a fost scos în toiul nopții din locuință și târât de către ofițerii de la contrainformații militare care purtau cagule. Se pare că se pregătește ceva special.

Purges in Russia: Lt Gen Yuriy Kuznetsov, Chief of the Main Personnel Directorate of the Ministry

of Defence was dragged out of bed from his own house in the middle of the night by military counterintelligence officers wearing balaclavas. Sounds like something special is brewing. pic.twitter.com/iqCl2fQcjc