Putin salută 'abordarea echilibrată' a Africii faţă de criza ucraineană: 'Suntem deschişi unui dialog constructiv' / VIDEO

"Salutăm o abordare echilibrată a prietenilor noştri africani faţă de criza ucraineană", a declarat Putin, la începutul acestei întâlniri la Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei), unde a sosit delegaţia africană de mediere după o deplasare la Kiev.

"Suntem deschişi unui dialog constructiv cu cei care doresc pacea bazată pe principiile justiţiei şi ţinând cont de interesele legitime ale părţilor", a subliniat el.

La Kiev, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus din nou vineri orice negociere cu Rusia după întâlnirea cu liderii africani, denunţând "o minciună" a Moscovei în plină contraofensivă a forţelor sale armate.



Potrivit lui Vladimir Putin, "în Rusia, respectăm foarte mult poziţia statelor africane în favoarea menţinerii stabilităţii (...), susţinem aspiraţia lor la o politică pacifistă".



El a adăugat că "apreciază" interesul lor de a găsi modalităţi de rezolvare a conflictului ucrainean, subliniind totodată că "întărirea cuprinzătoare a legăturilor cu ţările continentului african este o prioritate a politicii externe" a Rusiei.



Printre altele, Vladimir Putin le-a spus sâmbătă liderilor africani că exporturile de cereale ucrainene în virtutea unui acord care le asigură trecerea în siguranţă prin Marea Neagră nu ajută la rezolvarea problemelor Africii cu preţuri globale ridicate la alimente, în timp ce doar 3% au ajuns în cele mai sărace ţări, notează Reuters.



Putin a declarat că criza alimentară a fost provocată de acţiunile ţărilor occidentale şi nu de ceea ce Rusia numeşte "operaţiune militară specială" în Ucraina.



Liderii din Africa de Sud, Senegal, Egipt, Zambia, Uganda, Republica Congo şi Insulele Comoro s-au întâlnit cu Putin la Palatul Konstantinovski din secolul al XVIII-lea, în speranţa de a media in conflictul cu Ucraina, după o vizită la Kiev vineri.

La rândul său, preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa, care conduce delegaţia africană de mediere în conflictul ucrainean, i-a declarat sâmbătă liderului rus Vladimir Putin că "războiul trebuie să se termine" în Ucraina, notează AFP.

"Războiul nu poate dura pentru totdeauna (...). Acest război trebuie să se termine", a spus el, în cadrul unei întâlniri între liderul de la Kremlin şi mediatorii africani la Sankt Petersburg.



"Este în interesul nostru comun ca acest război să se încheie", a insistat el, subliniind că ţările africane sunt "afectate în mod negativ" de acest conflict.



În afară de Ramaphosa, delegaţia mai include alţi trei preşedinţi: Macky Sall (Senegal), Hakainde Hichilema (Zambia) şi Azali Assoumani (Comore), preşedinte în exerciţiu al Uniunii Africane, precum şi pe reprezentanţii congolez, ugandez şi egiptean.



"Suntem aici pentru a vă asculta, pentru a asculta vocea poporului rus", a declarat preşedintele Comorelor Azali Assoumani.



"Suntem aici pentru a convinge cele două ţări să ia calea dialogului", a adăugat el.

