PUTIN și 'MICRON' sau ce s-a întâmplat de fapt la întâlnirea de la Kremlin (o analiză de Dana Budeanu)

Am vazut o serie de analize despre marea intalnire dintre Putin si Macron. Unele mai bune, altele total pafariste, dar niciuna nu a reusit sa puna punctul pe I. Scopul acestui articol este de a descrie succint, pe cat posibil, esenta acestui conflict artificial aparut in ultimele luni. Asa cum am scris inca din ianuarie, nu va fi niciun razboi. Intr-o lume globalizata nimeni nu castiga din razboi, banii multi se fac doar din “joaca de-a razboiul”. Industria de armament, panica bursiera legata de materii prime, bani luati de la statele sclave pentru inzestrare si lista poate continua…

Nu vad nici macar un argument pentru care Rusia ar incepe un razboi. Va reiau cateva cifre pentru a intelege la ce ma refer si ce bani sunt in joc. Totalul costurilor cu energia la nivelul continentului european au fost de 500 de miliarde in 2019, in timp ce in 2022 ele sunt preconizate la cifra de 1000 de miliarde de euro. Din aceasta suma, Rusia ia o halca de aproape 40%, dubla fata de 2019. De ce ar periclita acesti banuti si aprobarea Nord Stream 2? Urmariti privirea lui Olaf Scholz la conferinta cu Biden si veti realiza ca tocmai s-a aprobat acest proiect ruso-german. Restul sunt prostii si interpretari penibile ale unora ca Prelipceanu. Urmeaza sa afle si prostii in cateva luni, cand Ucraina si Polonia vor fi deposedate de niste costuri de tranzit de 3-4 miliarde anual.

Putin, in coniventa cu China, a sesizat ca America este un muribund in retragere care poate fi negociat azi. Plecarea din Afghanistan a fost dovada pentru oricine ca Sua nu mai este interesata de Orientul Mijlociu. In anii ce vor urma, vom observa si ca America nu mai este interesata de Europa de Est, dar inca nu a fost anuntat nimeni pentru ca mai trebuie cheltuite niste miliarde pe inzestrare. Putin nu a facut decat sa regizeze o sceneta pentru a se asigura ca Ucraina nu va intra mult timp in Nato si cu putin noroc, de a juca o carte inteligenta cu Donbas. Cred ca asta este o tinta secundara, dar daca Europa si Sua sunt prea slab pregatite la negocieri, se va apasa pe aceasta carte si pe revizuirea tratatului de la Minsk. Cam atat, in rest sa vina banii pe petrol si gaze naturale la preturi exorbitante pentru a se umple vistieria de la Kremlin.

In acest context, Micron s-a dus slab pregatit la Putin. Desi am avut tendinta sa il subestimez pe presedintele francez, analizand ultimele luni am realizat ca este doar cinic si pervers. Si inteligent. Ma refer la pozitionarea in covid pentru a castiga inca un mandat, desi lupta nu este inca total inchisa. Din nefericire, la intalnirea cu Putin si-a aratat limitele. Cand stii ca Rusia si Germania au decenii de colaborare economica presarate cu niste “certuri” regizate, trebuia sa te duci pregatit foarte minutios. Cand vezi ca Blinken se scapa fara sa fie intrebat ca Sua si Rusia nu vor negocia fara Europa la masa, realizezi ca tocmai asta s-a intamplat. In concluzie, Micron s-a dus sa castige capital politic la o masa care era negociata si fezandata dinainte. Si Putin, in stilul caracteristic, nu a vrut sa ii ofere acest cadou, chiar ofensandu-l elegant.

Micron nu are ce negocia pentru UE, pentru ca UE nu exista ca entitate de politica externa. Micron nu are ce negocia cu Ucraina, pentru ca soarta ei este setata demult la intelegere cu Sua si Germania. Asa ca orice incercare de vrajeala politica, plina de interviuri pompoase, se poate desfasura doar cu aprobarea lui Putin. Care de aceasta data nu a avut chef sa ofere un cadou lui Micron, un cadou pe care de-a lungul timpului l-a mai servit Germaniei cand doamna Merkel avea nevoie. Cam atat despre marele razboi din metaverse. Sa vina avioanele si corvetele la sclavi!

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App