Queen va cânta la ceremonia premiilor Oscar

Formaţia britanică Queen va cânta la ceremonia de duminică a premiilor Academiei Americane de Film, a anunţat instituţia pe Twitter, scrie news.ro.

Anunţul, nu tocmai o surpriză, vine ca urmare a succesului blockbusterului "Bohemian Rhapsody", filmul biografic despre formaţie şi fostul solist, Freddie Mercury.

"Aceasta este viaţa reală? Sau e doar o fantezie? Le spunem bun venit QueenWillRock şi lui Adam Lambert la Oscarurile din acest an!", a scris Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice pe contul oficial de Twitter. Adam Lambert şi formaţia au răspuns: "We will rock The Oscars!".

Formaţia cântă acum sub sumele de Queen + Adam Lambert, cu doi dintre membrii originali, chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor, iar solist este star de la "American Idol", Adam Lambert, care a fost criticat pentru acest rol de lider al grupului în ultimii ani. Basistul John Deacon nu a mai cântat împreună cu Queen de mai mulţi ani.

"Bohemian Rhapsody" este nominalizat la cinci categorii de premii la gala Oscar: "cel mai bun film", "cel mai bun actor", "cel mai bun montaj", "cel mai bun mixaj de sunet" şi "cel mai bun montaj de sunet".

Filmul a avut încasări de 854 de milioane de dolari la nivel global.