R.E.M., Nine Inch Nails, The Who şi Patti Smith se numără între artiştii au scos la licitaţie liste de piese ale unor concerte clasice

R.E.M., Nine Inch Nails, The Who şi Patti Smith se numără între artiştii care au scos la licitaţie, în scop caritabil, liste de piese ale unor concerte considerate clasice, potrivit news.ro.

„Setlists for Young Voices” este o iniţiativă a scriitorilor Dave Eggers, Nick Hornby („High Fidelity”) şi Michael Chabon. Veniturile generate de această licitaţie vor fi donate Ministry of Stories şi The International Congress of Youth Voices. Congresul va avea loc, în luna august, în San Juan, Puerto Rico, unde sunt aşteptaţi 140 dintre cei mai îndrăzneţi scriitori şi activişti adolescenţi din lume.

Vor fi licitate setlist-ul show-ului susţinut de R.E.M. în 1989 pe Wembley, cel al concertului The Who din Ciudad de Mexico 2016 (semnat de Pete Townshend) şi al recitalului susţinut de Janelle Monáe anul acesta la Coachella.

„Sperăm să strângem aproximativ 50.000 de dolari”, a spus Eggers. „Asta va avea un impact puternic asupra a mai mult de 150 de elevi de la Ministry of Stories şi centre de scriere din întreaga lume”.

Listele scrise de mână de Patti Smith vor fi licitate pentru cele mai mari sume, se aşteaptă organizatorii. Cea mai scumpă dintre ele are un preţ ce porneşte de 127 de dolari.

Setlistul R.E.M. pentru concertul de la Shoreline Amphitheatre (1989) este aşteptat să fie vândut pentru peste 400 de dolari.

Licitaţia, la care vor fi vândute între cele 94 de loturi şi liste ale unor trupe ca Rush, The Pretenders şi Death Cab for Cutie, are loc online, pe youthwriting.org, şi se va încheia pe 2 mai.