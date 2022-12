Rabinul-șef din Herson se teme de o condamnare pentru colaborare cu rușii

După ce ucrainenii au eliberat din mâinile rușilor orașul Herson, evreii aflați în funcții de conducere se tem de represalii pentru faptul că au acceptat ca soldați ruși să se roage în sinagogi, conform Times of Israel.

Când trupele ruse au trecut granița în Ucraina, mii de oameni au fugit din orașele aflate în calea soldaților Moscovei. Dar în orașul-port aflat în sudul țării și cu o valoare strategică pentru ruși, rabinul Yosef Itzhak Wolff a decis să rămână.

El a luat decizia pentru respecta mișcare folosofică a mișcării sale evreiești, conform căreia rabinii se angajează să rămână în orașele în care sunt staționați chiar și în vremuri grele.

Hotărârea lui ar putea însă să-l coste. Potrivit unui raport citat de The New York Times, rabinul se află acum în Germania și este îngrijorat pentru posibilitatea ca oficialii din Herson să-l acuze de colaborare cu forțele ruse. Un membru al comunității evreiești din Herson a fost deja condamnat la închisoare pe viață pentru acțiunile sale în zilele haotice de la începutul războiului.

Născut în Israel, rabinul Wolff se află de 30 de ani în Ucraina și s-a stabilit acolo după prăbușirea URSS. În ultimii 13 ani, a condus comunitatea evreiască din Herson, estimată înainte de război la 8.000 de suflete.

În oraș există acum suspiciuni că Wolff le-ar fi permis soldaților ruși să se roage în sinagogă. Soldații ruși erau ofițeri evrei, a spus el. Astfel, rabinul nu știe dacă să se întoarcă sau nu în Ucraina, de teamă să nu fie pus sub acuzare, a mai declarat el pentrU NYT.

Illia Karamalikov, proprietara unui club de noapte și membru al consiliului orașului Herson, era aproapiata de Wolff.

În primele zile ale ocupației, Herson a devenit un haos total, cu jafuri, întreruperi de curent,iar mii de oameni au rămas fără mâncare. Karamalikov a ajutat la organizarea unei patrule comunitare de 1.200 de oameni pentru a ajuta pe cei care au nevoie.

În acel rol, potrivit raportului New York Times, s-a trezit față în față cu un pilot rus pierdut și confuz, pe care oamenii lui îl luaseră în captivitate. Karamalikov a ținut prizonierul într-un dulap utilitar din casa lui timp de o noapte, înainte de a lua decizia de a-l returna nevătămat forțelor ruse.

Acest lucru i-a adus un rechizitoriu de 12 pagini din Ucraina, deoarece a încălcat noile legi adoptate la izbucnirea războiului care stipulează că „cooperarea cu statul agresor, formațiile sale armate sau administrația sa de ocupație” sunt pedepsite ca acte de colaborare cu inamicul, conform codului penal al Ucrainei.

Mulți dintre cei care au vorbit cu The New York Times au spus că legile nu țin cont de realitatea de a trăi sub ocupație. „Toți acești oameni care au fugit ne judecă”, a spus Wolff pentru ziar.

Prin returnarea soldatului, Karamalikov ar fi „ajutat la participarea în continuare a unui militar rus la agresiunea împotriva Ucrainei”, potrivit rechizitoriului său.

Dar mulți din Herson nu sunt siguri ce altă opțiune au avut. Organizația comunitară a lui Karamalikov era o forță voluntară și non-militară. „Ne-am întrebat mai târziu: ar fi trebuit să-l ucidem pe soldat și să-l ținem secret?”, a spus unul dintre paznici. „Dar am decis că nu, asta n-ar fi fost bine.”

„Ceea ce a făcut a fost cea mai umană decizie pe care a putut-o lua”, a spus Wolff.