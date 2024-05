Radiografia candidaților la primăriile de sector din București: Schimbări majore față de alegerile din 2020 (Analiză)

La alegerile locale din 9 iunie 2024, pentru Primăria București și cele șase primării de sector, se confruntă un total de 56 de candidați, fie ca independenți, fie susținuți de partide sau alianțe electorale.

Înregistrarea candidaților pentru scrutinul din 9 iunie s-a încheiat, iar candidaturile au devenit definitive, oferindu-ne astfel lista completă a candidaților pentru primăriile din București.

Una dintre surprizele majore este la Sectorul 2, acolo unde doar patru candidați și-au anunțat intenția de a ocupa fotoliul de primar. În comparație, la alegerile din 2020 nu mai puțin de 16 candidați își anunțau prezenta pe buletinele de vot.

Lista completă a candidaților pentru primăriile de sector:

Sectorul 1

Patru ingineri, doi jurişti, un avocat, un economist şi un jurnalist îşi dispută funcţia de primar al Sectorului 1, la alegerile locale din data de 9 iunie.

În Sectorul 1, intră în cursa pentru funcţia de primar nouă candidaţi:

* Clotilde Armand, de profesie inginer, este actualul primar al Sectorului 1 şi candidează din partea Alianţei Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei) pentru cel de-al doilea mandat

* Daniel Tudorache, de profesie inginer, candidează independent; el este în prezent deputat, dar a fost edil al Sectorului 1 până în anul 2020

* Iulian Hatmanu, tot inginer de profesie, este candidatul Partidului Reînnoim Proiectul European al României (REPER) la alegerile din 9 iunie; este director de dezvoltare al unei companii

* Florin Ghidănac, al patrulea inginer, candidează din partea Partidului Blocul Suveranist Român; ocupaţia lui în prezent este de programator

* avocatul Mircea Florin Andrei este candidatul Partidului Alternativa Dreaptă

* Ramona Ioana Bruynseels, de profesie jurist, vrea să câştige funcţia de primar al Sectorului 1 din partea Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor; în prezent ocupaţia sa este de director general

* juristul Liviu Negoiţă candidează din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL); a fost timp de două mandate primar al Sectorului 3 al Capitalei, pe atunci membru PD/PDL

* George Cristian Tuţă, de profesie economist, este în prezent deputat PNL, ales în 2020 în circumscripţia electorală Ilfov; pe 9 iunie va candida din partea Alianţei Electorale PSD PNL (între 2016 şi 2018 a fost ofiţer la UM 0102)

* Dan Nicolae Podaru, de profesie jurnalist, este lector universitar doctor la Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi consilier local în CL Sector 1; în iunie va candida pentru funcţia de primar din partea Partidului Ecologist Român

La alegerile locale din acum patru ani, funcţia de primar al Sectorului 1 fost disputată de 20 de candidaţi, cei mai mulţi din Capitală la acel scrutin. Printre aceştia se regăseau atunci: primarul în funcţie Daniel Tudorache, europarlamentarul Clotilde Armand, fostul secretar de stat Ioana Constantin, medicul Adina Alberts, deputatul Andrei Gerea şi jurnaliştii Dan Bucura şi Adriana Bahmuţeanu.

De altfel, în 2020, peste o sută de candidaţi şi-au disputat fotoliul de primar general al Bucureştiului şi cele şase funcţii de primari de sectoare din Capitală. În acest an s-au înscris în cursă, în total, 55 de candidaţi pentru toate aceste funcţii.

Sectorul 2

Doar patru candidaţi au mai rămas în cursa electorală pentru funcţia de primar al Sectorului 2 al Capitalei.

Iniţial au fost depuse cinci candidaturi, însă reprezentantul AUR - Andrei Tinu - a ales să se retragă din competiţie.

Potrivit Biroului Electoral de Circumscripţie, pe buletinul de vot pentru alegerea primarului de sector se vor afla pe 9 iunie, în ordine:

* poziţia 1 - Rareş Hopincă (Alianţa Electorală PSD PNL) este fostul prefect al Capitalei (iulie 2023 - aprilie 2024); începând cu anul 2017, el a ocupat pe rând funcţia de director general al Primăriei Sectorului 5 şi, mai apoi, pe cea de city manager (administrator public) al Sectorului 5

* poziţia 2 - Radu Nicolae-Mihaiu (Alianţa Dreapta Unită USR - PMP - Forţa Dreptei) este actualul primar al Sectorului 2; el este licenţiat în informatică

* poziţia 3 - Iolanda Luminiţa Bughiu (Partidul S.O.S. România)

* poziţia 4 - Andrei Gabriel Golgoţiu (Partidul Reînnoim Proiectul European al României REPER) a studiat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara

Acum patru ani, 16 candidaţi îşi doreau funcţia de primar al Sectorului 2, printre ei un matematician, un programator, un sociolog, un psiholog, un ofiţer în rezervă, un antrenor şi un şofer.

În 2020, candidau, între alţii, Dan Cristian Popescu (PSD) - viceprimar la acea dată al Sectorului 2, Radu Mihaiu (Alianţa USR PLUS), Neculai Onţanu (Alianţa Electorală ADER-PPU social-liberal).

Sectorul 3

Şase persoane, între care o singură femeie, "luptă" pentru fotoliul de primar al Sectorului 3, faţă de acum patru ani când în cursa electorală intrau 13 candidaţi - zece bărbaţi şi trei femei.

La alegerile din 9 iunie candidează pentru mandatul de edil al Sectorului 3 următorii:

* Robert Negoiţă - Alianţa Electorală PSD PNL - primarul în funcţie îşi doreşte un nou mandat, al patrulea; el este de profesie jurist şi a depus la Biroul Electoral de Circumscripţie o listă cu 18.989 de semnături de susţinere, din care au rămas valabile 17.721

* Ştefan Lucian Judele - Alianţa Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei) - licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene, el este în prezent viceprimarul Sectorului 3; pentru candidatura din acest an a depus la Biroul Electoral de Circumscripţie o listă cu 8.423 de semnături de susţinere, din care au rămas valabile 8.013

* economistul Gheorghe Daniel Paul Romeo - Partidul S.O.S. România - este în prezent manager; el a depus la Biroul Electoral de Circumscripţie o listă cu 5.271 de semnături de susţinere, din care au rămas valabile 5.252

* consilierul general Ana Maria Ciceală candidează de această dată la Primăria Sectorului 3 în calitate de independent; ea este de profesie filosof şi a depus o listă de 5.086 de susţinători, din care au rămas valabile 5.039 de semnături, întrunind numărul legal de 4.524 de semnături de susţinere pentru a-i fi validată candidatura

* Alexandru Marco Niţă - candidatul AUR - este de profesie inginer, iar în prezent este administrator de societate; a depus la Biroul Electoral de Circumscripţie 7.450 de semnături de susţinere, din care au rămas valabile 7.339

* juristul Vasile Negrilă - Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) - este în prezent consilier juridic şi a depus o listă de susţinători cu 7.260 de semnături, din care 6.771 au rămas valabile

În anul 2020, zece bărbaţi şi trei femei candidau pentru funcţia pe care o deţinea şi la acea vreme Robert Negoiţă. Printre aceştia se numărau viceprimarul Capitalei de la acea vreme, Aurelian Bădulescu, directorul Institutului pentru Politici Publice, Adrian Moraru, şi lectorul universitar Mihail Neamţu.

Sectorul 4

Fotoliul de primar al Sectorului 4 este disputat la alegerile din 9 iunie de şapte candidaţi, actualul primar intrând în cursa electorală alături de un deputat, un fost secretar de stat, un antreprenor şi un avocat.

Biroul electoral a admis candidaturile următorilor:

* Daniel Băluţă, actualul primar, candidează pentru un nou mandat, fiind susţinut de Alianţa PSD PNL. Acesta este primar din 2016, când a candidat din partea PSD. În perioada iulie 2013 - iunie 2016 a fost viceprimar în Sectorul 4, iar anterior consilier local. Are 47 de ani şi este de profesie medic stomatolog.

* Paul Ene (USR) reprezintă Alianţa Dreapta Unită în lupta de la Sectorul 4. În 2021, a fost numit de premierul de la acea dată, Florin Cîţu, secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Este inginer şi lucrează în domeniul IT. ''Sunt căsătorit, am o fetiţă de doi ani şi jumătate şi locuim cu toţii în Sectorul 4. Sectorul în care m-am născut, m-am educat şi am trăit toată viaţa'' - este caracterizarea pe care şi-o face el pe pagina sa de candidat.

* Dragoş Cătălin Teniţă candidează la funcţia de edil din partea REPER. Este deputat USR, a candidat în 2020 pe listele Alianţei USR PLUS, fiind ales parlamentar în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti. Ca profesie, este antreprenor în domeniul digital. ''De la 1 septembrie, m-am alăturat colegilor care au fondat partidul REPER. Am venit în politică din antreprenoriat şi din stradă şi sunt responsabil faţă de toţi cei care ne-au dat votul'', spune candidatul.

* Luana Tîrziu vrea să câştige fotoliul de primar, fiind susţinută de partidul S.O.S. România. De profesie este avocat şi se află pe lista formaţiunii şi la alegerile europarlamentare. A lucrat în Ministerul Culturii şi la Secretariatul General al Guvernului.

* Matei Ştefănescu intră în cursa pentru Primăria Sectorului 4 susţinut de AUR. Este un tânăr avocat de 31 de ani. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi are aproape 10 ani de experienţă în avocatură. A lucrat în trei mari societăţi de avocatură şi din 2020 a pus bazele propriei firme. Din 2022 este şi consilier local la Sectorul 4.

* Simion Dan Călina (PRM) a fost consilier local, în anul 2004. A fondat prima sa societate comercială având ca obiect principal de activitate administrarea de condominii, activitate pe care o desfăşoară şi în prezent. ''În ultimii ani, postura de consilier local al Sectorului 4 şi experienţa acumulată în antreprenoriat mi-au dat şansa ca, prin proiecte, să particip activ la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor'', scrie el pe pagina sa de prezentare.

* Şi Partidul Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi (D.R.E.P.T.) şi-a trimis în competiţia electorală un candidat - Mariana Daniela Manole.

În urmă cu patru ani, în cursa pentru fotoliul de primar al Sectorului 4 al Capitalei s-au înscris nouă candidaţi. Daniel Băluţă i-a avut atunci, printre contracandidaţi, pe Ştefănel Dan Marin de la PMP, care a fost pentru o perioadă primar interimar al Capitalei după suspendarea lui Sorin Oprescu, dar şi pe jurnalistul de investigaţii Ovidiu Zară.

Sectorul 5

Zece candidaţi s-au înscris în cursa pentru funcţia de primar al Sectorului 5 al Capitalei, la alegerile din 9 iunie.

Între aceştia se află fiul lui Piedone - Vlad Popescu Piedone - care candidează din partea PUSL, fiica lui Corneliu Vadim Tudor - Ligia Vadim Tudor - candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor, Marian Vanghelie - fost primar al acestui sector timp de patru mandate, de această dată candidat independent.

Candidaţii admişi de Biroul Electoral de Circumscripţie sunt:

* Adrian Nicolae Vigheciu - Alianţa Electorală PSD PNL - specialist în administraţia publică, în prezent director executiv

* Alexandru Paul Dimitriu - Alianţa Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei) - de profesie jurist

* Vlad Popescu Piedone - Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) - de profesie jurist, în prezent deputat în Parlamentul României din partea PSD

* Constantin Mirel State - PRM - economist, în prezent administrator

* Savel Adrian Albu - Partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER) - fost consilier local la Sectorul 2

* Lidia Vadim-Tudor - AUR - de profesie jurnalist, în prezent redactor-şef al Revistei "România Mare", fondată de tatăl său, Corneliu Vadim Tudor, fost preşedinte PRM

* Ştefănel Dan Marin - Partidul S.O.S. România - de profesie politolog, în prezent manager

* Marian Vanghelie - independent - fost primar al Sectorului 5 în perioada 2000 - 2015; ultimul mandat nu şi l-a dus la bun sfârşit pentru că a fost arestat preventiv pe motive de corupţie

* Mario Rafael Ilie - Partidul Mişcarea România Suverană - de profesie consilier juridic

* arhitectul Michael Dan Ujeuca - Partidul Social Democrat Unit

Acum patru ani, la Sectorul 5 reveneau în competiţia electorală foştii primari Marian Vanghelie şi Cristian Popescu Piedone.

Pentru un nou mandat candida atunci primarul de la acea vreme Daniel Florea, precum şi secretarul de stat în Ministerul Justiţiei Cristian Tudor Băcanu, senatorul Cătălin Lucian Iliescu şi consilierul general Ion Valentin Voicu.

Cursa pentru fotoliul de primar a fost câştigată în anul 2020 de Cristian Popescu Piedone, care anul acesta îşi doreşte fotoliul de primar al Capitalei.

Sectorul 6

Edilul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, şi cei doi viceprimari în funcţie - Alexandru Gâdiuţă şi Mihaela Ştefan - candidează la alegerile din 9 iunie pentru fotoliul de primar.

La Sectorul 6, "bătălia" pentru funcţia de edil se dă, anul acesta, între zece candidaţi.

Acum patru ani, pentru funcţia de primar au candidat 16 persoane - patru femei şi 12 bărbaţi.

Pe 9 iunie, intră în cursă trei jurişti, doi profesori, un medic stomatolog, doi specialişti/licenţiaţi în ştiinţe administrative, un licenţiat în ştiinţe politice şi un specialist în geografia mediului.

Candidaţii la fotoliul de primar al Sectorului 6 sunt:

* Ana Maria Mihaela Ştefan - Alianţa Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei) - specialist în ştiinţe administrative, în prezent viceprimar al unităţii administrativ-teritoriale

* Bogdan Daniel Pintileasa - Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) - licenţiat în ştiinţe administrative; în prezent este director executiv

* Ciprian Ciucu - Alianţa Electorală PSD PNL - licenţiat în ştiinţe politice, actualul primar în funcţie

* juristul Valentin Florea - candidat independent - este în prezent antreprenor

* Daniel Tulugea - Partidul S.O.S. România - este de profesie jurist, iar în prezent activează ca administrator de societate comercială

* profesorul Monica Iagăr - AUR - este în prezent pensionară; a fost atlet de performanţă, cucerind numeroase medalii la săritura în înălţime

* Anne Maria Cristina Bordianu - Partidul Reînnoim Proiectul European al României REPER - este medic stomatolog

* Alexandru Valeriu Gâdiuţă - Partidul Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi (D.R.E.P.T.) - specialist geografia mediului, în prezent viceprimar al Sectorului 6

* juristul Constantin Oprea - PRM - este în prezent ghid turistic

* profesorul Valentin Licxandru - Partidul Alternativa Dreaptă - este în prezent director de vânzări

În anul 2020, pe buletinul de vot pentru funcţia de primar al Sectorului 6 se aflau primarul în funcţie Gabriel Mutu, liberalul Ciprian Ciucu, fost consilier general şi preşedinte la acea vreme al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, consilierul general ALDE Tudor Tim Ionescu şi vicepreşedintele PMP Ştefan Viorel Florescu.

Campania electorală pentru alegerile locale începe vineri şi se va încheia pe data de 8 iunie, la ora 7,00.