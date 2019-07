Radu Banciu rupe tăcerea și devoalează motivele pentru care vrea să renunțe la emisiunea de la B1 Tv: 'Nu putem lupta împotriva nedreptăților CNA'

Radu Banciu a anunțat că vrea să renunțe la emisiunea noctură de revista presei, “Lumea lui Banciu“, de la B1 TV. Realizatorul tv a explicat că motivele sunt legate de cenzura impusă de Consiliul Național al Audiovizualului.

“În România nu se poate face jurnalism”, a spus Banciu, la B1 Tv, atrăgând atenția asupra amenzilor primite de la CNA pentru punctele sale de vedere exprimate în direct, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Jurnalistul reclamă că a fost amendat pentru cazul ‘cimitirul de la Valea Uzului’ deși nu a primit nici o somație înainte. Mai mult, sacțiunea vine în condițiile în care nu există o soluționare a cazului.

“Eu sau altul, care nu e Adrian Sârbu, trebuie să ne dăm peste cap de un milion de ori ca să le intrăm în grații. El e Sârbu, dar are proces pentru evaziune fiscală. Cum să-i dai licență pentru televiziuni? O mare dilemă la care CNA-ul este corigent. Așa cum au acționat și în cazul nostru de atâtea ori și apoi ridicau din sprâncene. Nu mi-ați dat somație niciodată, deci nu pot fi recidivist. Nu e în lexicul limbii române. Întâi trebuie să fii somat. Dacă nu am fost somat, nu poți fi executat. Cazul Valea Uzului. 20.000 de lei am primit amendă. Să vă spun un lucru. Este un caz pe care nu l-a soluționat nimeni. Cum vă permiteți să-mi dați amendă, dacă voi nici nu știți ce este acolo? Dacă acest caz va fi preluat de autoritățile europene și se va spune că acel teritoriu este românesc și ungurii trebuie să-și pună pofta în cui? Ce o să faceți atunci? O să spuneți să îmi recuperez banii în instanță? Cum să mă sancționezi? Este un lucru foarte grav. Eu nu știu niciun jurnalist spaniol să fi primit vreo amendă pentru toate declarațiile pe care le-au făcut pentru independența Cataloniei. Dvs. de unde știti? La fel și în cazul Realitatea. Dacă eu nu plătesc nicio amendă 7 ani? Sau dacă postul la care lucrez nu vă dă niciun ban 7 ani, ce o să spuneți? Se închide televiziunea, nu? Eu nu sunt Dan Diaconescu, să trag postul ăsta după mine în mocirlă. De asta v-am și anunțat decizia mea. În niciun caz în care m-ați condamnat nu ați avut dreptate. Presa scrie își permite orice, online-ul își permite orice, singurul segment taxabil este televiziunea, dar numai televiziunile care nu le convin lor. V-am spus, dacă ești Adrian Sârbu, poți să ai datorii imense, primești licențe pentru 5 televiziuni. Câtă ură să acumulezi? Toată lumea știe și râde. Zic: iar l-au amendat pe ăsta? Ăia de la CNA sunt frustrați că mă văd pe mine, singurul realizator, singurul om corect, singurul om căruia îi pasă, singurul om care se implică în România. Când îi văd pe ceilalți care moderează emisiuni politice, mi-e silă. Se vede pe ei cât de puțin implicați sunt. Au șpăgile, prieteniile lor. Asta nu e presă, nu e televiziune. Aici e corupție, țara e într-un regres, cum să faci presă și să nu te implici? A face presă în România, singurul domeniu care mai contează este televiziunea”, a spus Radu Banciu.

Emisiunea nocturnă de revista presei, „Lumea lui Banciu“, este difuzată de B1 TV din 2011.