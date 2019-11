Radu Cristescu, după incidentele de la mitingul PNL din Baia Mare: 'Iohannis face pas după pas în a-i îndepărta pe toți care nu îl adulează'

Social-democratul Radu Cristescu reacţionează la incidentele de vineri seara de la Baia Mare, unde un om de afaceri a fost bruscat şi împiedicat să participe la evenimentul electoral al preşedintelui Klaus Iohannis. Cristescu afirmă că Iohannis "mai are puţin până la a le pune steaua galbenă în piept cetăţenilor care nu sunt de acord cu el".

"România "normală" a lui Klaus Werner Iohannis este cea în care pot trăi, munci cinstit, exprima păreri și participa la întâlniri electorale doar cetățenii care îi aprobă ghinioanele președintelui mut.

Este strigător la cer ce i s-a întâmplat unui tânăr om de afaceri, Mihai Majaru, de altfel om de dreapta, fost vicepreședinte PMP.

Pentru că "a îndrăznit" să comenteze la o postare a jurnalistului Adi Rusu, acesta a fost urmărit de SPP și înlăturat de la mitingul organizat de PNL, ieri, în Baia Mare. Mai mult, a fost amenințat cu controale și închiderea firmelor.

Iohannis face pas după pas în a-i îndepărta pe toți care nu îl adulează, mai are puțin până la a le pune steaua galbenă în piept cetățenilor care nu sunt de acord cu el sau cu PNL.

Majaru este unul dintre românii care plătesc taxe la stat, care a rămas în țară pentru că își iubește patria, care a avut speranța că nu i se va pune pumnul în gură, că nu va fi terorizat, hăituit, alungat doar pentru că are așteptări de la conducătorii lui. Dar poate a avut doar ghinion...", scrie Radu Cristescu pe Facebook, după care redă un mesaj primit de la Mihai Majaru:

"Dacă se aduce in discutie la tv ceea ce sa intamplat la baia mare sa le spui ca ai vb cu mine si am spus asa : Acum cand am simtit ura lui Iohannis fata de omul de rand,fata de românii care au muncit si au suferit in aceasta tara fără să fie plecat la munca in tari straine,un roman care preferat sa spuna :fie pâinea cat de rea ... tot mai bună in tara mea ! Sa fie ridicat si amenințat cu exterminarea muncii si averii câștigate prin munca cinstită ca si ospătar dacă nu isi tine gura si nu il accepta ca si presedinte de drept al statului Român! Oare aceasta este Romania Normala care o proclamă prin pumnul in gura băgat de servicii si jandarmi românilor care sau chinuit in aceasta tara sa devina mici întreprinzători si achita taxe de zeci de mii de lei! Chiar nu avem dreptul la propria opinie in tara romaneasca? Pe pagina oficială Sana Mihaita Pentru Baia Mare am dat in PSD mereu ...deoarece in acele clipe am fost orbit de mafia care dezinformarea romanul de rand ...Dar nu am fost deranjat de nici un membru PSD sau apropiat PSD.. Am avut si m-i sa oferit dreptul la libera exprimare! Regret ca am vazut adevarul prea târziu,regret ca am fost înșelat si indus in eroare de serviciile cu interes străin în românia mea mukt iubita ! Aseara m-i sa confirmat că în 10 August adevăratul om din spatele gazelor vărsate pe popor a fost președintele nu partidul PSD! M-am trezit tarziu ... Dar mai bine mai tarziu decat niciodata! In 24 este timpul sa imi repar greseala si sa votez cu inima de român! Exista o vorba ... Dai doamne mintea romanului din urmă! Sper sa ne trezim pana in 24 frați români! Inca visez la românia visurilor mele!"