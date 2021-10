Radu Hanga (BVB): 'Am simţit că trebuie să transmitem mesajul că Bursa de Valori Bucureşti evoluează'

Bursa de Valori Bucureşti lucrează de un an la noua identitate de brand, iar aceasta a fost realizată pentru a transmite mesajul că BVB evoluează, a explicat luni preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, Radu Hanga, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Cea mai complexă întrebare la care trebuie să răspundem în zilele astea este de ce am făcut acum schimbarea. Adică este o întrebare la care e foarte greu de răspuns pentru că totdeauna când schimbi ceva schimbi la un moment dat. Şi e foarte greu să explici de ce e momentul. Am simţit că trebuie să schimbăm, am simţit că trebuie să transmitem mesajul că Bursa de Valori Bucureşti evoluează. Am simţit nevoia să transmitem mesajul că Bursa de Valori Bucureşti merge înainte. E un subiect la care lucrăm de un an", a declarat Radu Hanga, potrivit agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat presă, BVB are o nouă identitate de brand, menită să repoziţioneze bursa drept o alegere potrivită pentru investiţiile fiecărui român şi un catalizator pentru dezvoltarea companiilor din România. BVB îşi propune, printr-un stil şi un limbaj vizual modern şi actual, să atragă noi companii, parteneri şi investitori şi, în acelaşi timp, să-şi consolideze rolul de nucleu al pieţei de capital locale şi reper pentru evoluţia economiei.

Noua identitate plasează brandul BVB în contextul actual, guvernat de digitalizare, oferindu-i o formă minimalistă, scalabilă şi uşor recognoscibilă. Simbolul este o interpretare stilizată a celui anterior, având ca inspiraţie în execuţia lui elemente din iconografia românească. Prin noua sa formă, acesta integrează perfect ideea de trecut şi viitor şi transmite cu forţă valorile care au contribuit la dezvoltarea BVB de-a lungul timpului.

"Prin noua identitate, ne respectăm istoria şi ne punem în valoare viitorul. Suntem într-un punct de inflexiune în care schimbarea la faţă a bursei a devenit o necesitate. România a primit statutul de Piaţă Emergentă, pe care şi-l consolidează şi pe care îl va extinde în rândul furnizorilor globali de indici. În tot acest timp, tot mai multe companii apelează la mecanismele pieţei de capital pentru finanţare şi dezvoltare. Totodată, în decembrie anul viitor, vom sărbători 140 de ani de existenţă a bursei în spaţiul românesc. Fructificăm oportunitatea pe care o avem în acest context şi anume de a dezvolta brandul BVB pentru a comunica mai bine ceea ce reprezintă acesta pentru antreprenorii români şi pentru investitori. Ne dorim să consolidăm poziţia bursei drept un mecanism fezabil pentru finanţarea şi creşterea companiilor, deoarece a devenit evident că nu se mai poate vorbi serios despre economie fără să se vorbească despre bursă. Cu alte cuvinte, ne dorim să devenim unul dintre pilonii principali ai ecosistemului de finanţare a companiilor locale", a declarat Radu Hanga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB.

"Viitorul e al celor care investesc în el", este noul slogan al BVB care pune în lumină viziunea brandului. Sloganul este inspiraţional şi sumarizează viziunea brandului - un catalizator al schimbării zilei de mâine, al viitorului - şi creează o legătură pentru viitor cu cei pe care îi vizează.

Noul simbol, parte din logoul BVB, se remarcă prin simplitate şi prestanţă şi reprezintă o interpretare stilizată a celui anterior, în care cei doi "B" erau întorşi unul spre celălalt. Noul simbol reinterpretează în acest fel un element identitar specific Bursei, conservând mesajul de responsabilitate şi stabilitate. Astfel, noul logo, prin forma sa iconică, integrează trecutul, făcând-l parte din ceea ce este Bursa, şi transmite, în acelaşi timp, agilitate, orientare către viitor şi viziune. Noua culoare conferă brandului o identitate îndrăzneaţă şi proaspătă, necesară pentru a construi imaginea unei platforme de investiţii dinamică, modernă şi accesibilă.

"Astăzi este o etapă importantă pentru comunicarea de brand a BVB. Împreună cu echipa internă, partenerii, soluţiile tehnice pe care le avem la dispoziţie şi noua comunicare de brand, care vine să întărească viziunea noastră, vom dezvolta o bursă reprezentativă pentru noua etapă în care se află piaţa de capital locală. Sunt mândru să conduc echipa care a făcut posibilă trecerea bursei într-o etapă fundamentală de dezvoltare. Noua identitate de brand a apărut din necesitatea de a actualiza imaginea bursei cu proiectele de dezvoltare ale pieţei, unul dintre cele mai importante fiind Contrapartea Centrală, care va deveni funcţională până la finalul anului viitor. În esenţă, dezvoltăm piaţa de capital atât pe orizontală, cât şi pe verticală, astfel încât investiţia la bursă să fie o obişnuinţă pentru români. Noul slogan al BVB urmăreşte să impulsioneze, să motiveze şi să inspire deoarece, în esenţă, bursa este pentru fiecare dintre noi şi doar investind ne putem asigura un viitor mai bun", a declarat Adrian Tănase, Directorul General al BVB.

Proiectul de rebranding a fost realizat împreună cu agenţia Propaganda Brand New, divizia de branding a grupului Propaganda.

"Ne-am propus ca prin procesul de rebranding să punem brandul BVB pe radarul românilor pragmatici, activi, care ştiu că a gândi în perspectivă înseamnă să ai viziune şi capacitatea de a înţelege că ceea ce faci azi marchează ziua de mâine. Toate elementele dezvoltate, de la teritoriul strategic, la retorica şi vocabularul vizual, au avut ca scop construcţia unui brand dinamic, agil şi contemporan, având permanent în minte obiectivul ca, prin noua identitate, BVB să aibă un limbaj comun cu cei pe care îi vizează, să fie percepută ca fiind accesibilă şi să-i încurajeze pe oameni să o descopere şi să o ia în considerare ca opţiune de investiţii pe termen mediu şi lung", a declarat Mădălina Oanţă, Branding Director - Propaganda Brand New.

Noua identitate a BVB este aplicată începând cu data de 4 octombrie pe toate materialele şi mediile de comunicare: site-ul bvb.ro, aplicaţiile de mobil, canalele de comunicare online, semnalistică, materialele corporate. Noua identitate a BVB va fi adoptată în perioada următoare şi de partenerii care afişează identitatea bursei în mediile lor de comunicare.

"Pentru noi, Propaganda, acest proiect este unul de referinţă în portofoliul nostru, pentru complexitatea acestuia şi pentru implicaţiile rebrandingului BVB la aproape 140 de ani de existenţă a bursei româneşti, implicaţii la nivel de percepţie şi declaraţie de intenţie pentru viitor", a declarat Adrian Ţuluca, Preşedintele Grupului de Comunicare Propaganda.