Radu Hanga, președintele BVB: 'Investitorii nu sunt o specie aparte; a fi investitor nu înseamnă a avea sume colosale'

Investitorii nu sunt o specie aparte, iar investitor poate fi oricine, putem fi noi toţi, a declarat, luni, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Radu Hanga, menţionând că a fi investitor nu înseamnă a avea sume colosale.

"Cel mai important mesaj pe care vrem să-l transmitem este acela că investitorii nu sunt o specie aparte. Investitor poate fi oricine, investitori putem fi noi toţi. A fi investitor nu înseamnă a avea sume colosale. Se pot investi şi sume mai mici. A fi investitor nu înseamnă un full time job. Nu înseamnă a fi mereu conectat. Nu înseamnă să cumperi şi să vinzi în fiecare zi. A investi este un proces pe termen lung şi în acelaşi timp a investi nu este un proces complicat. A investi nu este doar despre bani. Înseamnă a te gândi la viitorul tău, a economisi, a-ţi plasa banii nu doar în depozite bancare ci şi în companii, în afaceri care ţi se par interesante, afaceri pe care probabil le întâlneşti în fiecare zi şi care crezi că o să se dezvolte, în viitorul cărora crezi. Cel mai important din punctul meu de vedere este faptul că investiţia îţi poate schimba modul de a gândi", a spus Radu Hanga, la deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare, la debutul campaniei Global Money Week, dedicată promovării educaţiei financiare în rândul copiilor şi tinerilor, potrivit agerpres.ro.

El a oferit şi câteva exemple. Astfel dacă cineva a investit în acţiunile Electrica, Transelectrica sau Nuclearelectrica atunci când achită factura de energie electrică o parte din banii achitaţi se întorc la investitor. La fel se întâmplă cu factura de gaz dacă a investit în Romgaz sau în Transgaz. Exemplele au continuat cu companii din alte sectoare.

Hanga a spus că sunt aproape 400 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti iar 66.000 de investori au conturi deschise la BVB, dintre care 12.000 au fost deschise anul trecut.

"Ne bucurăm să celebrăm şi noi astăzi împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară şi cu toţi prietenii noştri debutul Global Money Week, o amplă campanie globală dedicată promovării educaţiei financiare în rândul copiilor şi tinerilor. Campania este susţinută şi de către OECD International Network on Financial Education iar anul acesta se desfăşoară sub sloganul "Take care of yourself, take care of your money", "Ai grijă de tine, ai grijă de banii tăi". E un slogan care se potriveşte foarte bine la contextul în care ne găsim acum. Pe parcursul acestei săptămâni diverse organizaţii publice sau private din întreaga lume organizează activităţi legate de educaţia financiară adresate tinerilor. Oricum, evoluţia evenimentului de la momentul lansării luni în 2012 a fost spectaculoasă. Dacă în prima ediţie au participat la eveniment copii din 21 de ţări, acum vorbim despre 175 de ţări şi vorbim despre peste 450.000 de evenimente organizate de către 63.000 de organizaţii de-a lungul celor 8 ediţii, evenimente la care au participat peste 40 de milioane de copii şi tineri", a afirmat Radu Hanga.

La rândul său, Valentin Ionescu, director general la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi preşedinte al Institutului de Studii Financiare, a declarat că cele două instituţii pe care le reprezintă au o strategie pe zona educaţiei financiare. De asemenea, în cadrul ASF educaţia financiară este prezentă din 2013 şi mai intens din 2015 când au fost lansate mai multe programe care continuă şi acum de educaţie financiară.

"Pe zona de elevi am atins prin seminariile noastre, care până anul trecut se ţineau cu prezenţă fizică la sediul şcolilor respective, am depăşit cifra de 150.000 de elevi din 2015 şi până acum. La nivel universitar am depăşit 13.000 de studenţi trainuiţi pe zona de educaţie financiară de către Autoritate şi împreună cu Institutul de Studii Financiare au fost lansate mai multe programe", a declarat Valentin Ionescu.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au organizat luni deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare, cu ocazia debutului Global Money Week, eveniment adresat elevilor care vor să afle cum funcţionează o bursă şi piaţa de capital din România.